Γερμανία: Παρουσίασε σχέδιο για τη φροντίδα 1.000 τραυματισμένων στρατιωτών ημερησίως σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία

Η γερμανική στρατιωτική ηγεσία εντείνει τις προετοιμασίες της ενόψει ενδεχόμενης μεγάλης σύγκρουσης με τη Ρωσία, εστιάζοντας στην ικανότητα περίθαλψης χιλιάδων τραυματιών καθημερινά και αξιοποιώντας τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας σχεδιάζουν πώς θα αντιμετωπίσουν πιθανώς 1.000 τραυματίες στρατιώτες ημερησίως σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, ενώ η Συμμαχία προειδοποιεί εδώ και καιρό ότι η Μόσχα θα μπορούσε να είναι ικανή να εξαπολύσει επίθεση από το 2029.

Οι τραυματίες θα υποβάλλονται σε αρχική θεραπεία στο μέτωπο, προτού μεταφερθούν πίσω στη Γερμανία για φροντίδα κυρίως σε πολιτικά νοσοκομεία, δήλωσε ο Γενικός Χειρουργός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, Ραλφ Χόφμαν.

Εκτίμησε ότι θα χρειαστούν περίπου 15.000 νοσοκομειακές κλίνες από τις συνολικά 440.000 που διαθέτουν τα γερμανικά νοσοκομεία και τόνισε ότι η στρατιωτική ιατρική υπηρεσία των 15.000 ατόμων θα επεκταθεί για να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες.

«Ρεαλιστικά, μιλάμε για έναν αριθμό περίπου 1.000 τραυματιών στρατιωτών την ημέρα», είπε ο Χόφμαν στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των τραυματιών θα εξαρτηθεί από την ένταση της μάχης και τις μονάδες που θα εμπλακούν.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με τις ιατρικές τους υπηρεσίες, ενισχύουν τις προετοιμασίες για πιθανή σύγκρουση με τη Μόσχα μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, τη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνει η Daily Mail.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, γαλλικά νοσοκομεία διατάχθηκαν να προετοιμαστούν για έναν ενδεχόμενο πόλεμο στην Ευρώπη. Η Μόσχα έχει απορρίψει οποιαδήποτε υπόνοια ότι προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Δυτική στρατιωτική συμμαχία, αλλά οι τελευταίες παραβιάσεις ρωσικών αεροσκαφών και drones σε εναέριους χώρους του ΝΑΤΟ (Πολωνία, Εσθονία, Ρουμανία) έχουν αυξήσει τους φόβους κλιμάκωσης.

Ο Χόφμαν επισήμανε ότι η φύση των τραυματισμών έχει αλλάξει δραματικά στην Ουκρανία – από τραύματα από σφαίρες σε εκδορές, εγκαύματα και τραυματισμούς από εκρηκτικά που προκαλούνται από drones και όπλα αναζήτησης στόχου.

«Οι Ουκρανοί συχνά δεν μπορούν να εκκενώσουν τους τραυματίες τους γρήγορα, γιατί τα drones πετούν παντού πάνω από τα κεφάλια τους», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταθεροποίηση της υγείας των τραυματιών στο μέτωπο, μερικές φορές για ώρες.

Για τον λόγο αυτό, η γερμανική στρατιωτική ηγεσία εξετάζει ευέλικτες επιλογές μεταφοράς των τραυματιών, όπως νοσοκομειακά τρένα και λεωφορεία, ενώ επεκτείνει και τις δυνατότητες περίθαλψης και μεταφοράς των τραυματιών με αεροσκάφη, προσθέτοντας ότι η εκπαίδευση των ιατρικών δυνάμεων προσαρμόζεται συνεχώς με βάση τα μαθήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.