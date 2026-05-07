Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: «Βασιλική» πρόκριση στο Final Four της Αθήνας – Περιμένει Παναθηναϊκό ή Βαλένθια

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο Game 3 και νίκησε τη Χάποελ με 87-81 στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας. Η ισπανική ομάδα έκανε το 3-1 στη σειρά και εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final Four της Αθήνας.

Η ομάδα του Σκαριόλο επέστρεψε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, έπειτα από απουσία μίας σεζόν. Αυτό θα είναι το 14ο Final Four στην ιστορία των Μαδριλένων, οι οποίοι έλεγξαν σε μεγάλο βαθμό το Game 4 και πήραν τη νίκη που τους έστειλε στην τελική φάση της Euroleague.

Η Χάποελ ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα. Μετά το πρώτο προβάδισμα της Ρεάλ με 0-2, οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 11-0, με τον Οτούρου να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι και τον Μίτσιτς να οργανώνει το παιχνίδι. Η Ρεάλ, όμως, αντέδρασε γρήγορα. Οι Χεζόνια και Οκέκε έδωσαν λύσεις στην επίθεση και οι Μαδριλένοι πήραν προβάδισμα με 17-19, έχοντας επιμέρους σκορ 6-17.

Η Ρεάλ άλλαξε την εικόνα του αγώνα και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 21-23. Η ισπανική ομάδα είχε 6/9 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ασίστ και 6 λάθη. Η Χάποελ είχε 7/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ και 2 λάθη, με τον Οτούρου να έχει ήδη 12 πόντους με 6/8 δίποντα.

Η αντεπίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίστηκε στη δεύτερη περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 21-36 στο 13ο λεπτό, αφού έτρεξαν σερί 0-13 στο πρώτο τρίλεπτο του δεκαλέπτου. Η Χάποελ προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι και μείωσε σε 34-39, έχοντας λύσεις από τους Οτούρου, Μίτσιτς και Μπράιαντ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ στο +10, καθώς οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν με 36-46. Ο Μαλεντόν είχε 9 πόντους και βοήθησε την ομάδα του να διατηρήσει τον έλεγχο. Η Ρεάλ είχε 12/22 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 4/4 βολές, 16-8 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 11 λάθη. Η Χάποελ είχε 10/23 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 7/8 βολές, 9-3 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 6 λάθη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βάσα Μίτσιτς προσπάθησε να κρατήσει τη Χάποελ μέσα στο παιχνίδι. Ο Σέρβος γκαρντ γέμισε τη στατιστική του γραμμή με 16 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 49-54 στο 27ο λεπτό. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που η Χάποελ πλησίασε τόσο κοντά τη Ρεάλ.

Η συνέχεια ανήκε ξανά στους φιλοξενούμενους. Η Ρεάλ ανέβασε τη διαφορά στο +15 στην τελευταία περίοδο, καθώς προηγήθηκε με 53-68 στο 32ο λεπτό και με 55-70 στο 33ο λεπτό. Το προβάδισμα αυτό έδωσε στους Μαδριλένους την ασφάλεια που χρειάζονταν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Η Χάποελ είχε επιμέρους ξεσπάσματα, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Η Ρεάλ διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία, πήρε τη νίκη με 81-87 και σφράγισε την πρόκρισή της στο Final Four της Αθήνας.

Ο Γκαρούμπα με 16 πόντους και ο Μαλεντόν με 14 πόντους ήταν οι κορυφαίοι για τη Ρεάλ. Από την πλευρά της Χάποελ, ο Οτούρου είχε 29 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μίτσιτς σημείωσε 18 πόντους, μοίρασε 11 ασίστ και πήρε 7 ριμπάουντ. Το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν το 62% της Ρεάλ στα δίποντα και η υπεροχή της στα ριμπάουντ, με 41 έναντι 29.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 81-87.