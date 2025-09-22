Αιματηρό επεισόδιο στην Καστοριά – 24χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 23χρονο έπειτα από λογομαχία σε λαϊκή αγορά

Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα ενός 23χρονου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά, στην περιοχή όπου διεξάγεται η λαϊκή αγορά της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας αλλοδαπός άνδρας 24 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι, σε έναν 23χρονο ομοεθνή του, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Άργος Ορεστικό.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες φέρονται να λογομάχησαν έντονα, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και τον δράστη να τραυματίζει σοβαρά τον 23χρονο. Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

Το θύμα σοβαρά τραυματισμένο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, απ’ όπου σε μικρό χρονικό διάστημα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Ο 23χρονος φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο της επίθεσης και συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα , συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

