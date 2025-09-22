Συνελήφθη 31χρονος για κλοπές από πεζούς σε Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή – Επιχείρησε να διαφύγει στη θέα των αστυνομικών

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου στο Χαλάνδρι, ένας 31χρονος αλλοδαπός και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου για διακεκριμένες κλοπές και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025 στο Χαλάνδρι, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν πεζό τον 31χρονο και του έκαναν σήμα για έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών ο 31χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, όμως, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 31χρονος τον τελευταίο μήνα, διέπραξε 5 διακεκριμένες κλοπές από πεζούς στις περιοχές του Χαλανδρίου και της Αγίας Παρασκευής, όπου προσέγγιζε τους παθόντες και τους αφαιρούσε τσάντες με προσωπικά αντικείμενα, ενώ σε μία περίπτωση αφαίρεσε χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Επιπρόσθετα σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε πορτοφόλι που μόλις είχε αφαιρέσει από ηλικιωμένη πεζή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

