ΠΑΣΟΚ: Επιμένουν σε πρωτιά έστω και με μία ψήφο

Το κύμα ευφορίας στο ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ και η στρατηγική μέχρι τις επόμενες εθνικές κάλπες

Της Μαριτίνας Ζαφειριάδου – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Με έναν στόχο πορεύεται πλέον το ΠΑΣΟΚ. Να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Και για αυτό σκοπεύει να παλέψει με όλες του τις δυνάμεις το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε για πρώτη φορά εκλογές, τη στιγμή που ανακοίνωσε το ολοκληρωμένο πολιτικό του πρόγραμμα. Αυτό με το οποίο σκοπεύει να κυβερνήσει, εφόσον ο στόχος του επιτευχθεί και κερδίσει τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές κάλπες. Όπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τότε θα έχει εκείνος την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Πώς όμως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά προβάδισμα στη ΝΔ, με τα ποσοστά της συχνά να είναι διπλάσια του δεύτερου ΠΑΣΟΚ; Στην Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι τα πάντα είναι εφικτά, με τον αγώνα στην πραγματικότητα να ξεκινά τώρα. «Υπάρχει ένα κοινωνικό και ένα δημοσκοπικό κλίμα κατά της ΝΔ», λέει κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Realnews, εκτιμώντας ότι πρόκειται για «μη αναστρέψιμο» εύρημα και πως ο κόσμος θα κοιτάξει στο εξής προς την αντιπολίτευση. Στη Χαριλάου Τρικούπη, πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη δύναμη που μπορεί να συσπειρώσει τους κεντρώους και παράλληλα να απευθύνει με επιτυχία ευρύτερο κάλεσμα στην Κεντροαριστερά. Ξεκαθαρίζουν πάντως, ότι πιστεύουν στις συνεργασίες της βάσης και όχι της κορυφής και πως έχουν το «know how» να ενεργοποιήσουν τον κόσμο και να τον καταστήσουν αρωγό στην προσπάθειά τους. Έχουν εξάλλου στη διάθεσή τους ποιοτικές μετρήσεις, που δείχνουν πως ο κόσμος παρακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, για αυτό και δεν στέκονται τόσο πολύ στις έρευνες της κοινής γνώμης.

Οι δημοσκοπήσεις

Ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις, ξεχωρίζουν αυτή της Pulse, καθώς τα στελέχη του κόμματος παρατήρησαν ότι το 32% των ερωτηθέντων είχε θετική γνώμη για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 23% είχε θετική γνώμη για το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη και το 19% για το αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα. Στη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μετρήθηκε για δύο ημέρες, ενώ το πρόγραμμα της ΝΔ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό δέκα μέρες νωρίτερα. Στην πραγματικότητα, υποστηρίζουν είναι ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει απήχηση στον κόσμο, για αυτό και αισιοδοξούν ότι θα τους αποφέρει περίπου μία μονάδα παραπάνω στα κατά τόπους ποσοστά τους.

Για τους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι βέβαιο πως η ΔΕΘ θα αποδειχθεί σημείο θετικής καμπής για το κόμμα, αφού θεωρούν πως εκεί απέδειξε την εν δυνάμει κυβερνησιμότητά του, όσο τουλάχιστον είναι δυνατόν να αποτυπωθεί σε μη εκλογικές χρονικές περιόδους. Στόχος είναι το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε να επικοινωνηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνει κτήμα των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Οργανωτικό του κόμματος έχει ήδη λάβει την εντολή να ετοιμάσει περιοδείες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε όλη την χώρα, με στοχευμένες επισκέψεις και συνεντεύξεις Τύπου σε όλες τις Περιφέρειες. Σε αυτό το πρότζεκτ, θα συμμετάσχει και ο ίδιος ο πρόεδρος, που ήδη πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στα Κύθηρα, ενώ έπονται πολλά ακόμα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα έρχεται και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος, προκειμένου όσοι συμπεριληφθούν σε αυτά να μπουν από νωρίς σε θέσεις μάχης και τελικά να δώσουν ώθηση στο κόμμα, επικοινωνώντας δια ζώσης το πρόγραμμά του στους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ είναι ικανοποιημένοι από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ενώ θεωρούν ότι έχουν πλέον μόνο μία επιλογή – να κοιτούν προς τη νίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε στη συνέντευξή του στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου πως «αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη ΝΔ, θα έχουμε μία απ’ τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μία πολιτική αλλαγή», και εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα, ενώ η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει».

Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν μοναδικό στόχο την πρωτιά, αφήνοντας στον λαό να καθορίσει στην κάλπη τις όποιες συνεργασίες, και ξεκαθαρίζουν δύο πράγματα. Αφενός, ότι δεν συζητούν σενάριο δεύτερου κόμματος, αφετέρου ότι δεν συζητούν σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ.

Την ευφορία της επομένης της ΔΕΘ, πάντως, δεν συμμερίζονται άπαντες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, παρότι συσπειρώνονται γύρω από τον πρόεδρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όσο και αν διαρκέσει αυτός. Και αν κάποιοι εκτιμούν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, υπάρχουν και εκείνοι που χαιρετίζουν τη δέσμευση του προέδρου για «πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο», αφήνοντας όμως να εννοηθεί πως αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα υπάρξουν συνέπειες για τον ίδιο. Του χρεώνουν ότι στην πράξη, αποφασίζει ούτως ή άλλως μόνος του και ως εκ τούτου, θα χρεωθεί και την όποια αποτυχία…