Τάσος Κωστής: «Δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι, ό,τι έγινε, έγινε»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Τάσος Κωστής

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» παραχώρησε ο Τάσος Κωστής, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια της συζύγου του και για τα εγγόνια του.

«Ο πόνος για τον χαμό της συζύγου μου είναι ο ίδιος, απλά όχι τόσο συχνός. Πρέπει να ζήσεις, αλλιώς ανοίγεις έναν τάφο, μπαίνεις μέσα και τελειώνεις. Έχω βρει τα πατήματά μου σε μεγάλο βαθμό. Η ζωή συνεχίζεται! Δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι, ό,τι έγινε, έγινε. Αν έρθει ένα ταίρι δίπλα μου, καλώς! Αλλά συναισθηματικά δεν δίνω κάπου τον εαυτό μου. Όταν έχεις περάσει από το πάθος, τον έρωτα και την αγάπη, τα έχεις περάσει όλα» δήλωσε αρχικά ο Τάσος Κωστής.

«Είμαι κοντά στα εγγόνια μου, αλλά παράλληλα και μακριά, είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Τα εγγόνια μου δεν καταλαβαίνουν τη δουλειά, γι’ αυτά είμαι ο παππούς τους. Αν τα εγγόνια μου με ρωτήσουν για να γίνουν ηθοποιοί, θα τους πω όχι. Όποιος ρωτάει, να μη γίνει. Εγώ ήθελα να γίνω πιλότος στην πολεμική αεροπορία, αλλά δεν είχα… τα μάτια» πρόσθεσε.

 

