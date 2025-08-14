Τάσος Κωστής: «Θέλω να πεθάνω όρθιος – Όχι να είμαι κατάκοιτος»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε αυτή την εβδομάδα ο Τάσος Κωστής στην οποία και αναφέρθηκε στον πρόσφατο θάνατο της συναδέλφου του, Κατερίνας Γιουλάκη. Παράλληλα, μιλώντας στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με το γήρας

Πείτε μας δυο λόγια για την Κατερίνα Γιουλάκη με την οποία γράψατε ιστορία στο «Ρετιρέ»;

Ήταν μια ηθοποιός που άφησε το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Παίξαμε μαζί σε μερικά πράγματα στην τηλεόραση που θα μείνουν. Ήταν πολύ εργατική και συνεπής. Πολύ δουλευταρού. Ήμασταν μια χαρά όποτε συνεργαστήκαμε.

Έχετε συμφιλιωθεί με το γήρας;

Ναι, χαίρομαι που μεγαλώνω και ζω όλες τις ηλικίες. Το ότι μου δίνεται η δυνατότητα να γεράσω, είναι σημαντικό, αλλά θέλω να πεθάνω όρθιος, όχι να είμαι κατάκοιτος. Μην είμαστε αχάριστοι, να είμαστε ευλογημένοι που μεγαλώνουμε. Έγινα παππούς στα 57 και μου έλεγαν να μην το λέω γιατί δεν θα κάνει καλό στην καριέρα μου. Ότι δηλαδή θα με πουν μεγάλο, αλλά δεν με ένοιαζε.

Έχετε κάποιο στόχο;

Δεν έχω επιθυμία, μόνο να είμαι υγιής θέλω και ευτυχισμένος όσο μπορώ. Και αυτό εύχομαι και στον κόσμο!