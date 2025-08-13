Γάζα: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους να μην αποσπά την προσοχή από τον τερματισμό της γενοκτονίας» – Συνέντευξη της εισηγήτριας του ΟΗΕ στον Guardian

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα εδάφη στην Παλαιστίνη, προειδοποίησε ότι οι κινήσεις για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν πρέπει να αποσπάσουν την προσοχή των κρατών-μελών από την ανάγκη να σταματήσουν οι ομαδικοί θάνατοι και η πείνα στη Γάζα, σημειώνει ο Guradian.

«Φυσικά είναι σημαντικό να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε η Φραντσέσκα Αλμπανέζ, έπειτα από τις ανακοινώσεις αρκετών χωρών που, αντιδρώντας στην κλιμακούμενη πείνα στη Γάζα, ανακοίνωσαν σχέδια για την αναγνώριση ανεξάρτητης Παλαιστίνης. «Είναι ασυνεπές ότι δεν το έχουν κάνει ήδη».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η παρατεταμένη συζήτηση γύρω από την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση μέχρι στιγμής δεν έχει αποφέρει καμία πολιτική πρόοδο και, αντιθέτως, έχει επιτρέψει την εξάπλωση παράνομων ισραηλινών εποικισμών στα κατεχόμενα εδάφη, που στην πράξη έχουν σχεδόν αποκλείσει τη δυνατότητα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Μην ξεχνάμε την γενοκτονία

«Η επικράτεια έχει κυριολεκτικά φαγωθεί από την πρόοδο της προσάρτησης και του εποικισμού», είπε. Αυτή την εβδομάδα, η Αυστραλία προστέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Γαλλία και άλλες χώρες, δεσμευόμενη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα.

Όμως η ειδική εισηγήτρια προειδοποίησε ότι η ανανεωμένη ώθηση για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση δεν πρέπει να «αποσπά την προσοχή από εκεί που πρέπει να είναι: τη γενοκτονία».

Η εισηγήτρια ζήτησε επιβολή εμπάργκο σε όλες τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ και διακοπή εμπορικών συμφωνιών, καθώς και λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τα οποία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει απαγγείλει κατηγορίες σε κορυφαίους ισραηλινούς αξιωματούχους. Ζήτησε επίσης πλήρη ισραηλινή αποχώρηση από τα κατεχόμενα εδάφη μέχρι την προθεσμία της 17ης Σεπτεμβρίου που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Η επίλυση του ζητήματος της Παλαιστίνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι εφικτή και αναγκαία: να τερματιστεί η γενοκτονία σήμερα, να τερματιστεί η μόνιμη κατοχή φέτος και να τερματιστεί το απαρτχάιντ», είπε. «Αυτό είναι που θα εγγυηθεί ελευθερία και ίσα δικαιώματα για όλους, ανεξάρτητα από το αν θέλουν να ζουν σε δύο κράτη ή σε ένα – αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιοι».

Στα τρία χρόνια που υπηρετεί ως ειδική εισηγήτρια – και ιδιαίτερα από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 – η Αλμπανέζ έχει γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και δραστήριες υπερασπίστριες των παλαιστινιακών δικαιωμάτων. Οι τεχνικές της εκθέσεις, που κατηγορούν το Ισραήλ ότι λειτουργεί ως «καθεστώς απαρτχάιντ» και ότι διαπράττει «πράξεις γενοκτονίας», συχνά προηγήθηκαν των συμπερασμάτων μεγάλων διεθνών και ισραηλινών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο αντισημιτισμός

Η ίδια έχει περιγράψει τον εαυτό της ως απρόθυμη «χρονογράφο της γενοκτονίας», ενώ άλλοι την έχουν χαρακτηρίσει «τη φωνή της παγκόσμιας συνείδησης». Έχει δεχθεί, όμως, και καταδίκες και επιθέσεις – συμπεριλαμβανομένων επίμονων κατηγοριών για αντισημιτισμό, σε σημείο που σε μια τηλεοπτική συνέντευξη η πρώτη ερώτηση που της έγινε ήταν: «Είστε αντισημίτισσα;».

«Ο αντισημιτισμός και οι διακρίσεις κατά των Εβραίων ως Εβραίων είναι αποτρόπαια πράγματα», είπε σε παλαιότερη συνέντευξή της τον Δεκέμβριο. «Αλλά ειλικρινά, δεν με νοιάζει αν το Ισραήλ το κυβερνούν Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί ή άθεοι… Το μόνο που θέλω είναι να λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Η Αλμπανέζ χαρακτήρισε το αυξανόμενο παγκόσμιο χάσμα σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «την απόλυτη μάχη» και ζήτημα «φωτός και σκότους». Περιέγραψε τις αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της όχι ως ένδειξη ισχύος, αλλά ως «ένδειξη ενοχής».

«Οι ΗΠΑ είναι μια χώρα γεμάτη αντιφάσεις, με ιδανικά και αρχές, και όμως εξακολουθούν να συνωμοτούν κατά των δημοκρατικών αξιών», είπε. «Όσοι βρίσκονται στην εξουσία – Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικάνοι – πάντα καθοδηγούνταν από μια τέτοια λογική υπεροχής απέναντι στους άλλους, και αυτή η στρατηγική προδίδει ανοιχτά τις αμερικανικές αξίες της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών και ισοπεδώνει όσα κηρύττουν».

Η αλλαγή στις συνειδήσεις και στην ρητορική

Η Αλμπανέζ τόνισε ότι ο 21μηνος πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει μια «βαθιά μετατόπιση» στις παγκόσμιες αντιλήψεις για τη σύγκρουση, καθώς και για την «βίαιη καταστολή».

«Βλέπουμε εκατομμύρια ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας τον τερματισμό της γενοκτονίας και να δέχονται ξυλοδαρμούς, συλλήψεις και κατηγορίες για τρομοκρατία, ενώ όσοι καταζητούνται από το ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου γίνονται δεκτοί και τους επιτρέπεται να πετούν πάνω από ευρωπαϊκό και δυτικό εναέριο χώρο», είπε. «Αυτό είναι παράλογο. Είναι το τέλος του κράτους δικαίου».

Το διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε, «δεν είναι προφητεία… Είναι εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διορθωθούν τα πράγματα. Και στην πραγματικότητα, όταν οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν στο δικαστήριο, συνήθως κερδίζουν».

Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε αισιοδοξία για τη μεταβαλλόμενη ρητορική γύρω από τις ενέργειες του Ισραήλ. «Μια ολόκληρη νέα γενιά μιλά πλέον τη γλώσσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε. «Για μένα, αυτό από μόνο του είναι επιτυχία».

Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των κυβερνώντων και των εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν διαδηλώσει παγκοσμίως υπέρ των Παλαιστινίων είναι, εν μέρει, ο λόγος που η πιο πρόσφατη έκθεσή της δεν επικεντρώθηκε στις ενέργειες του Ισραήλ, αλλά στις παγκόσμιες εταιρείες που, όπως λέει, «κερδοσκοπούν από τη γενοκτονία».

Όσο για τους Παλαιστίνιους, παρά τα τεράστια δεινά τους και τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό νεκρών, «έχουν ήδη κερδίσει τη μάχη της νομιμότητας», είπε η Αλμπανέζ.

«Όλοι γνωρίζουν τι τους έχει κάνει το Ισραήλ τα τελευταία 77 χρόνια», είπε. «Έχουν ήδη γράψει ιστορία – και όχι μέσω βίας, όπως κάποιοι προσπαθούν να τους παρουσιάσουν – αλλά με την επιμονή τους, τις αρχές τους και την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα δικαιοσύνης, το οποίο δεν υπήρξε σύμμαχός τους».