Κρήτη: 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου – ΦΩΤΟ

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου, στην Κρήτη με θύμα έναν 53χρονο εργαζόμενο.

Kάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε σε γκρεμό από ύψος περίπου 7 μέτρων ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου κοντά στην παραλία Μονοναύτης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ με τους διασώστες να κατεβαίνουν με σχοινιά στο δύσβατο σημείο όπου είχε καταλήξει ο τραυματισμένος εργαζόμενος.

Μετά την ανάσυρσή του, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ακολούθως, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

