Κύκλοι Υπουργείου Μετανάστευσης: Ξεκίνησαν από σήμερα να αναρτώνται οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου

Enikos Newsroom

κοινωνία

μετανάστες

Ξεκίνησαν από σήμερα να αναρτώνται οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου, τονίζουν κύκλοι του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σημειώνοντας ότι έτσι διαψεύδονται «ανακριβή άρθρα και ανακοινώσεις κομμάτων που έκαναν λόγο για επ’ αόριστον αναστολή έκδοσης απορριπτικών αποφάσεων ασύλου».

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, «οι αποφάσεις ασύλου πρώτου βαθμού μετά την αναγκαία ψηφιακή μορφοποίηση και επιβεβλημένη μετάφρασή τους σε 12 ομιλούμενες γλώσσες, άρχισαν εκ νέου από σήμερα να αναρτώνται καταρρίπτοντας έτσι τις τελευταίες έωλες ελπίδες κάποιων που βιάστηκαν να μιλήσουν για ακύρωση του νόμου στην πράξη».

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, «οι καταδικαστικές αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων σε βάρος μεταναστών που διαμένουν παράνομα στη χώρα παίρνουν πλέον μορφή “χιονοστιβάδας” και η συντριπτική πλειοψηφία των παραπάνω αναγκάζονται να επιλέξουν την οικειοθελή αποχώρησή τους από την χώρα προκειμένου να αποφύγουν τις δρακόντειες ποινές φυλάκισης του νομοσχεδίου Πλεύρη».

Οι κύκλοι του υπουργείου υπενθυμίζουν ότι «σύμφωνα με το νεοψηφισθέντα νόμο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όσοι συλλαμβάνονται δίχως νομιμοποιητικά έγγραφα κινδυνεύουν με μίνιμουμ ποινή φυλάκισης δύο έτη. Αρχίζει με άλλα λόγια να μετουσιώνεται στην πράξη αυτό που τόσο ρητά είχε εκφράσει ο Θάνος Πλεύρης ως προσωπικό του δόγμα: “φυλακή ή επιστροφή”».

