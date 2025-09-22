Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 35χρονος που έκρυβε πιστόλι και γεμιστήρα με 10 φυσίγγια στο όχημά του – ΦΩΤΟ 

Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 35χρονος που έκρυβε πιστόλι και γεμιστήρα με 10 φυσίγγια στο όχημά του – ΦΩΤΟ 

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της Τετάρτης (17/9) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, 35χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν όχημα με συνοδηγό τον 35χρονο και το κάλεσαν σε έλεγχο. Έπειτα από έρευνα στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο και κατασχέθηκε, πιστόλι και γεμιστήρας με 10 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.: 

