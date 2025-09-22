ΗΠΑ: Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες – Το ABC επαναφέρει την εκπομπή του μετά την «καταιγίδα» αντιδράσεων

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live» επιστρέφει στο πρόγραμμα του ABC την Τρίτη, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αιφνίδια διακοπή του, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα η Disney, που είναι ιδιοκτήτρια του ABC.

«Ήταν μια απόφαση που πήραμε επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα σχόλια έγιναν σε ακατάλληλη στιγμή και επομένως ήταν άστοχα».

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Περάσαμε τις τελευταίες μέρες σε ουσιαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι και, μετά από αυτές τις συνομιλίες, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη».

Η ανακοίνωση βάζει τέλος σε ένα αδιέξοδο που είχε προσελκύσει την προσοχή σε παγκόσμιο επίπεδο, παρασύροντας τη Disney σε μια πολιτική θύελλα γύρω από τη δημόσια συζήτηση για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ και την «cancel culture».

Το ABC είχε αποσύρει την εκπομπή την περασμένη Τετάρτη, μετά την απειλή του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, να ανακαλέσει τις άδειες των τοπικών σταθμών του ABC εξαιτίας των σχολίων του Κίμελ, τα οποία χαρακτήρισε σε συνέντευξη σε podcast ως «την πιο νοσηρή συμπεριφορά που μπορεί να υπάρξει».

Λίγο αργότερα, οι εταιρείες Nexstar και Sinclair, που διαχειρίζονται τηλεοπτικούς σταθμούς του ABC σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσαν ότι θα διακόψουν την αναμετάδοση της εκπομπής του Κίμελ. Το ABC ακολούθησε, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει σε «επ’ αορίστον» αναστολή της εκπομπής.