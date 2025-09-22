Ισπανία: Ταύρος κάρφωσε στο πόδι ταυρομάχο και τον πέταξε στον αέρα – Βίντεο-σοκ

Ένας βετεράνος ταυρομάχος στην Ισπανία, τραυματίστηκε άσχημα στο πόδι κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στη Μαδρίτη, όταν ο ταύρος τον τρύπησε σε βάθος 30 εκατοστών, κατά τη διάρκεια του τρίτου περάσματος στο Las Ventas, την μεγαλύτερη αρένα ταυρομαχιών της Ισπανίας.

Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι στο πλήθος έμειναν άφωνοι όταν είδαν τον έμπειρο Καταλανό ταυρομάχο, Σεραφίν Μαρίν, να πετάγεται στον αέρα από το δεξί κέρατο του ταύρου, το οποίο τον τρύπησε.

Καθώς ο ταύρος στράφηκε εκ νέου προς τον Μαρίν, τέσσερις άλλοι ταυρομάχοι που φορούσαν παραδοσιακές ενδυμασίες επενέβησαν με κάπες για να αποσπάσουν την προσοχή του ζώου. Ο Μεξικανός ταυρομάχος Juan Pablo Sánchez παρενέβη για να αποσπάσει τον ταύρο από το θύμα του, καθώς ο 42χρονος Μαρίν μεταφέρθηκε στο αναρρωτήριο του χώρου, αναφέρει η εφημερίδα La Vanguardia.

«Δεν συνειδητοποίησα ότι με είχε παλουκώσει μέχρι που μπήκα στο ιατρείο», δήλωσε ο Marín, μετά από μια νύχτα στο νοσοκομείο. «Ήμουν πραγματικά ζαλισμένος από το χτύπημα στο κεφάλι … και αιμορραγούσα πολύ», είπε, προσθέτοντας ότι ‘πιάστηκε εντελώς απροετοίμαστος και δεν μπόρεσε να αντιδράσει’.

Ο Μαρίν ήταν ο τελευταίος ταυρομάχος που αντιμετώπισε ταύρο στη γενέτειρά του, την Καταλονία, η οποία έγινε η πρώτη περιφέρεια της Ισπανίας που απαγόρευσε το θέαμα το 2012. Ο ταυρομάχος βρισκόταν στο πρώτο του πέρασμα της σεζόν την Κυριακή, όταν ο ταύρος τον χτύπησε και τον διαπέρασε στο πόδι.

Είχε μόλις εκτελέσει ένα προσεκτικό πέρασμα verónica, μετακινώντας αργά την κάπα από τη μία πλευρά του σώματος στην άλλη με τα δύο χέρια, όταν ο ταύρος γύρισε για να “κατευθύνει το βλέμμα του προς τη βουβωνική χώρα του ταυρομάχου”, ανέφερε η El Pais.

Ο Μαρίν εθεάθη σε πλάνα από την άκρη της αρένας να σπρώχνεται στον αέρα και να πέφτει κάτω στην άμμο, καθώς ο ταύρος γύρισε και πάλι για να κάνει άλλο ένα πέρασμα. Ο ταυρομάχος έμεινε μπρούμυτα, αιμόφυρτος και χρειάστηκε βοήθεια από συναδέλφους του για να σηκωθεί στα πόδια του.

Σηκώθηκε με το λουρί της τσάντας του σκισμένο και το αίμα να τρέχει από τον κρόταφό του, ανέφερε το ισπανικό πρακτορείο Aplausos. Ο Μαρίν κατέρρευσε πριν μεταφερθεί στο ιατρείο, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Η ιατρική έκθεση διαπίστωσε ότι το κέρατο του ταύρου είχε διαπεράσει το εξωτερικό μέρος του δεξιού μηρού, με ανοδική τροχιά και το τραύμα είχε βάθος περίπου 30 εκατοστά. Χειρουργήθηκε τοπικά πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Fraternidad Muprespa-Habana στο Chamartín.

Ο Μαρίν δήλωσε ότι πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο “με πολύ πόνο”. Είπε ότι προετοιμαζόταν για την ταυρομαχία όλο το χρόνο. ‘Θα πρέπει να περιμένω άλλον έναν χρόνο για να δουν οι φίλαθλοι ότι έχω ακόμα πολλά να πω στην ταυρομαχία’.

Χιλιάδες ταύροι σκοτώνονται σε εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο. Τα ζώα κυνηγιούνται, βασανίζονται και μαχαιρώνονται, προτού ένας ταυρομάχος τα σκοτώσει βυθίζοντας ένα σπαθί, στους πνεύμονές του.