Κηπουρική: 5 δουλειές που δεν κάνουν οι κηπουροί στα πρώτα κρύα του φθινοπώρου – Μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα φυτά σας

Ο αέρας αρχίζει να δροσίζει, και τα φύλλα στον κήπο έχουν αρχίσει να κιτρινίζουν, αλλά μην πέσετε στην παγίδα και σπεύσετε να ξεκινήσετε τις φθινοπωρινές δουλειές. Το να βιαζόμαστε να ολοκληρώσουμε όλες τις εργασίες της φθινοπωρινής λίστας μπορεί να φαίνεται δελεαστικό, αλλά πολλοί κηπουροί βιώνουν αυτό που ονομάζεται «ψευδές φθινόπωρο». Πρόκειται για μια προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας πριν η θερμοκρασία ανέβει ξανά, γεγονός που προκαλεί σύγχυση τόσο στα φυτά όσο και στους κηπουρούς.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν ορισμένες εργασίες που πρέπει να αποφεύγονται αυτή την περίοδο, αλλιώς διατρέχετε τον κίνδυνο να προκαλέσετε σοβαρές ζημιές σε φυτά και δέντρα.

Το «ψευδοφθινόπωρο» είναι στην πραγματικότητα μια αντίδραση των φυτών λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και δεν αποτελεί ένδειξη ότι το φθινόπωρο έχει έρθει για τα καλά. Το φθινόπωρο ξεκινά επισήμως σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε όταν αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία, γιατί μπορεί οι καιρικές συνθήκες να σας ξεγελάσουν.

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε με τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου:

Κλάδεμα

Καθάρισμα των φύλλων

Εμπλουτισμός με λίπασμα

Διαχωρισμός των πολυετών

Περιορισμός του ποτίσματος

Κλάδεμα

Κάθε κλάδεμα, σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας για λίγες εβδομάδες πριν από την έλευση του πραγματικού φθινοπώρου, θα στείλει το σήμα στο φυτό να παράγει νέους βλαστούς γρήγορα. Αυτή η πλούσια ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα του κλαδέματος, δεν θα έχει χρόνο να δυναμώσει πριν από τους πρώτους παγετούς και την πτώση της θερμοκρασίας για τον χειμώνα.

Όταν αυτοί οι βλαστοί υποστούν ζημιές από το κρύο, αυξάνεται η συνολική ευαισθησία του φυτού σε παράσιτα και ασθένειες. Είναι πολύ πιο ωφέλιμο να αφήσετε το κλάδεμα για την κατάλληλη εποχή του χρόνου, που συνήθως είναι τέλη χειμώνα ή αρχές άνοιξης για τα περισσότερα φυλλοβόλα δέντρα ή θάμνους. Βεβαιωθείτε ότι τα φυτά σας είναι επαρκώς ποτισμένα κατά τη διάρκεια ενός «ψευδούς φθινοπώρου», αλλά αφήστε τα εργαλεία κλαδέματος στην αποθήκη.

Αντί για αυτό: Επικεντρωθείτε μόνο στην αφαίρεση νεκρών, άρρωστων ή κατεστραμμένων κλαδιών. Αφήστε την αναμόρφωση ή το βαθύ κλάδεμα για αργότερα τον χειμώνα ή τις αρχές της άνοιξης, όταν τα φυτά είναι σε κατάσταση λήθαργου και μπορούν να αναπτύξουν ισχυρή ανάπτυξη.

Καθάρισμα των φύλλων

Το πρώτο κρύο του φθινοπώρου, συχνά προκαλεί πρώιμη πτώση φύλλων, ειδικά από δέντρα που βρίσκονται υπό στρες, και είναι δελεαστικό να βγάλετε το φυσητήρα φύλλων ή την τσουγκράνα για να καθαρίσετε τα πάντα. Αλλά αν τα καθαρίσετε πολύ νωρίς, πιθανότατα θα πρέπει να επαναλάβετε τη δουλειά ξανά και ξανά αργότερα, όταν χρειαστεί πραγματικά.

Επιπλέον, ένα λεπτό στρώμα από πεσμένα φύλλα μπορεί στην πραγματικότητα να μονώσει το έδαφος και να προσφέρει καταφύγιο για ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές. Η πρόωρη αφαίρεσή τους στερεί από την άγρια ζωή το φυσικό της καταφύγιο και αφήνει το έδαφος εκτεθειμένο στον ήλιο και την ξηρασία του τέλους της σεζόν.

Αντί για αυτό: Μπορείτε να σκουπίσετε και να καθαρίσετε τα μονοπάτια, τις βεράντες και τα γκαζόν για να αποτρέψετε τις ολισθηρές επιφάνειες και την ασφυξία των φυτών, αλλά αφήστε τα φύλλα στα παρτέρια και κάτω από τους θάμνους μέχρι να ολοκληρωθεί η πτώση τους.

Τότε, μπορείτε να τα συλλέξετε για κομπόστ ή να αφήσετε κάποια στη θέση τους ως φυσικό λίπασμα.

Εμπλουτισμός με λίπασμα

Το πρώτο κρύο του φθινοπώρου, μπορεί να παραπλανήσει τους κηπουρούς ώστε να λιπάνουν τα φυτά για τον χειμώνα. Ωστόσο, όπως και με το κλάδεμα που γίνεται πολύ νωρίς, η λίπανση, αν γίνει τώρα θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη τρυφερών νέων βλαστών που μπορεί να υποστούν ζημιά όταν έρθει το πραγματικό κρύο και ο παγετός.

Τα λιπάσματα, ειδικά όσα είναι πλούσια σε άζωτο, ενισχύουν την πλούσια φυλλώδη ανάπτυξη που δεν θα έχει χρόνο να ωριμάσει πριν έρθει ο πραγματικός χειμώνας. Αντί να ενισχύσουν τα φυτά για τον χειμώνα, τα αφήνουν μαλακά και ευάλωτα σε ζημιές από τον παγετό.

Αντί γι’ αυτό: Αναβάλετε τη λίπανση μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου. Τότε, μπορείτε να προσθέσετε κομπόστ ή να χρησιμοποιήσετε ένα λίπασμα χαμηλό σε άζωτο και πλούσιο σε φώσφορο για να ενισχύσετε την υγεία των ριζών.

Διαίρεση πολυετών φυτών

Η διαίρεση πολυετών φυτών που έχουν μεγαλώσει πολύ ή η μεταφύτευσή τους είναι μια κλασική φθινοπωρινή εργασία, αλλά η σωστή χρονική στιγμή είναι καθοριστική. Αυτό γίνεται καλύτερα όταν οι δροσερές θερμοκρασίες είναι σταθερές. Αν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός «ψευδούς φθινοπώρου», οι ρίζες που βρίσκονται υπό στρες μπορεί να εκτεθούν ξανά στη ζέστη.

Αν μεταφυτευτούν τώρα, τα φυτά μπορεί να μαραθούν, να μην επανεγκατασταθούν σωστά ή ακόμα και να πεθάνουν όταν επιστρέψει η ζέστη. Η αναμονή μέχρι να έρθουν δροσερές μέρες σε σταθερή βάση, δίνει στα φυτά την ευκαιρία να εγκατασταθούν, να αναπτύξουν δυνατές ρίζες και να μπουν στον χειμώνα σε καλύτερη κατάσταση.

Αντί γι’ αυτό: Περιμένετε μέχρι να δροσίσει πραγματικά και οι θερμοκρασίες να παραμείνουν σταθερές. Στη συνέχεια, διαιρέστε ή μεταφυτεύστε ώστε οι ρίζες να έχουν αρκετές εβδομάδες για να εγκατασταθούν πριν παγώσει το έδαφος. Αν πρέπει να διαιρέσετε νωρίτερα, κρατήστε τα τμήματα καλά ποτισμένα και σε σκιά μέχρι να περάσει η ζέστη.

Περιορισμός του ποτίσματος

Τα γκαζόν, οι γλάστρες και τα πολυετή φυτά χρειάζονται ακόμη σταθερή υγρασία. Αν υποθέσετε ότι ο φθινοπωρινός καιρός έχει έρθει για τα καλά και μειώσετε το πότισμα από πολύ νωρίς, αυτό μπορεί να προκαλέσει στρες στα φυτά όταν η ζέστη επιστρέψει.

Αυτή η μικρή αίσθηση δροσιάς μπορεί να παραπλανήσει τους κηπουρούς, κάνοντάς τους να νομίζουν ότι τα φυτά δεν χρειάζονται τόσο πολύ νερό, αλλά οι θερμοκρασίες του εδάφους είναι ακόμα υψηλές και τα φυτά συχνά συνεχίζουν να αναπτύσσονται ή να παράγουν καρπούς.

Τα φυτά σε δοχεία, ειδικά, ξηραίνονται γρήγορα αν επιστρέψουν οι ζεστές μέρες.

Αντί γι’ αυτό: Συνεχίστε να ποτίζετε σταθερά, ιδιαίτερα τα λαχανικά, τα γκαζόν και τις γλάστρες. Καθώς το πραγματικό φθινόπωρο έρχεται, μπορείτε να ξεκινήσετε πιο βαθύ πότισμα αλλά με λιγότερη συχνότητα, το οποίο ενισχύει τα ισχυρά συστήματα ριζών ενόψει του χειμώνα.

Όπως συμβαίνει με πολλές υπέροχες κηπουρικές εργασίες, η σωστή χρονική στιγμή είναι καθοριστική για να διασφαλίσετε την υγεία των φυτών σας και να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επόμενη σεζόν. Υπάρχουν πολλές άλλες δουλειές που μπορείτε να ξεκινήσετε το φθινόπωρο, όπως η προσέλκυση άγριας ζωής στον κήπο σας και η ενίσχυση του οικοσυστήματος, ακόμα κι αν οι θερμοκρασίες πέφτουν.