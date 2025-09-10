Κηπουροί αποκαλύπτουν τα φυτά που δεν θα καλλιεργήσουν ξανά ποτέ και εξηγούν τον λόγο

Κηπουροί αποκαλύπτουν τα φυτά που δεν θα καλλιεργήσουν ξανά ποτέ και εξηγούν τον λόγο
Φωτογραφία: Pexels

Οι λάτρεις της κηπουρικής θα σας πουν ότι το να καταλάβεις ποια φυτά θα ευδοκιμήσουν στον κήπο είναι μέρος της χαράς (και της αγωνίας) αυτής της δραστηριότητας, και συχνά απαιτεί πολλές δοκιμές και λάθη.  Ωστόσο, κάποιες φορές απλώς πρέπει να παραδεχτείς την «ήττα» σε ό,τι αφορά ορισμένα βότανα, λουλούδια ή καλλιέργειες.

Ένας ερασιτέχνης κηπουρός έκανε την εξής ερώτηση στο Reddit: «Ποιο είναι το φυτό που δεν θα προσπαθήσετε ποτέ ξανά να φυτέψετε και γιατί;» Οι περισσότεροι χρήστες που σχολίασαν κάτω από την ανάρτηση, ανέφεραν λαχανικά, λέγοντας ότι συχνά είναι φθηνότερο να τα αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ παρά να προσπαθήσεις να τα καλλιεργήσεις στον κήπο.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο κοινά φυτά που αναφέρθηκαν στις απαντήσεις των κηπουρών.

Τα φυτά που δεν θα καλλιεργήσουν ξανά οι ειδικοί

  • Κρεμμύδια
  • Κολοκύθες και κολοκυθάκια
  • Κόλιανδρος
  • Μπρόκολο
  • Μέντα

Κρεμμύδια

«Φυτεύεις ένα μικρό κρεμμύδι και παίρνεις ένα ελαφρώς μεγαλύτερο κρεμμύδι.’ Είναι τόσο φθηνά να τα αγοράσεις που δεν ασχολούμαι καν», έγραψε ένας χρήστης του Reddit.

Ένας άλλος μοιράστηκε την προσπάθειά του: «Προσπαθώ να καλλιεργήσω κρεμμύδια εδώ και μερικά χρόνια, αλλά κάνω κάτι λάθος. Δεν ξέρω πόσο κοστίζουν αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει να τα καλλιεργήσω… αλλά δεν είχα τύχη».

Ένας ακόμη χρήστης πρότεινε να καλλιεργήσετε πράσινα κρεμμύδια αντί για κίτρινα, προσθέτοντας: «Καλλιεργώ πολλά πράσινα κρεμμύδια, και είναι ένα από τα αγαπημένα μου φυτά! Δεν θα έχω ποτέ κήπο χωρίς αυτά. Τα άλλα κρεμμύδια είναι πιο δύσκολα, από την εμπειρία μου, και έχουν λιγότερο οικονομικό όφελος, αλλά συνιστώ ανεπιφύλακτα τα πράσινα κρεμμύδια».

Κολοκύθες και κολοκυθάκια

«Ποτέ ξανά!» έγραψε ένας χρήστης του Reddit, αναφέροντας το ωίδιο και τα παράσιτα ως τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψε την προσπάθεια.
Άλλος έγραψε: «Τα σκουλήκια της κολοκύθας (Squash vine borers), ωστόσο, είναι ο λόγος που δεν καλλιεργώ ποτέ καλοκαιρινές κολοκύθες.  Είναι αδύνατο».

Τα σκουλήκια των κολοκυθιών ήταν μια κοινή παρατήρηση και άλλων κηπουρών, οι οποίοι σημείωσαν ότι είναι ο λόγος που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια κολοκύθας.

Κόλιανδρος

«Ο κορίανδρος κι εγώ δίνουμε μάχη εδώ και πολλά χρόνια. Πάντα ξεραίνεται ακριβώς τη στιγμή που βγαίνουν οι ντομάτες μου. Δεν είναι ποτέ έτοιμος όταν έρχεται η ώρα να φτιάξω σάλτσα», σχολίασε ένας χρήστης του Reddit.

Άλλος πρόσθεσε: «Ναι! Είναι από τα πιο φτηνά βότανα που μπορείς να αγοράσεις και από τα πιο αγχωτικά να καλλιεργήσεις. Δεν αξίζει τον κόπο, προτιμώ να πληρώνω  και να το παίρνω από το μανάβικο κάθε εβδομάδα».

Μπρόκολο

Το μπρόκολο ήταν ένα ακόμα λαχανικό που μπήκε στη λίστα, με πολλούς να αναφέρουν ότι προσελκύει παράσιτα όπως λευκές μύγες, αφίδες και ψαλίδες.
«Δεν αξίζει τον χρόνο, την προσπάθεια, τον χώρο που χρειάζεται για τη φύτευση», έγραψε ένας χρήστης του Reddit.

Άλλος πρόσθεσε ότι «δεν αξίζει τον κόπο για να βγάλεις μόνο ένα κεφάλι μπρόκολου. Καλλιεργώ μόνο φυτά που ευημερούν με ελάχιστη προσπάθεια».

Μέντα

Πολλοί κηπουροί στο φόρουμ ανέφεραν επίσης τη μέντα, σημειώνοντας ότι εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα σαν πυρκαγιά και είναι δύσκολο να την ξεφορτωθείς.
«Καλύπτει όλο το παρτέρι μου, παρά το γεγονός ότι ήταν σε γλάστρα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος είπε σχολίασε:  «Χρειάστηκε να ρίξουμε τσιμέντο για να την σταματήσουμε από το να ξαναβγεί». 

 

