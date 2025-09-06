Κηπουρική: Ποια φυτά και λαχανικά να φυτέψετε τον Σεπτέμβριο στον κήπο σας

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας απαιτητικός μήνας για τους κήπους, με πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της μετάβασης από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, και αποτελεί μια εξαιρετική περίοδο για φύτευση και φροντίδα των φυτών.

Ο καιρός αρχίζει να δροσίζει, αλλά παραμένει αρκετά ήπιος για να ευνοήσει την ανάπτυξη των φυτών. Αυτή η εποχή είναι ιδανική για να προετοιμάσετε τον κήπο σας για το χειμώνα, αλλά και για να φυτέψετε νέα φυτά που θα απολαύσετε την επόμενη άνοιξη.

Αυτός ο μήνας προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για φυτεύσεις, με το έδαφος να είναι ακόμα ζεστό από το καλοκαίρι και τις πρώτες βροχές να βοηθούν την ανάπτυξη των ριζών.

Είναι επίσης μια κατάλληλη στιγμή για να φροντίσετε τα φυτά που ήδη υπάρχουν στον κήπο σας, δίνοντάς τους την προσοχή που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές της εποχής.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε ποια φυτά είναι ιδανικά για φύτευση τον Σεπτέμβριο, καθώς και μερικές βασικές συμβουλές για να διασφαλίσετε την επιτυχία των καλλιεργειών σας κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Τα φυτά που είναι ιδανικά για φύτευση τον Σεπτέμβριο:

Ντάλιες

Ανθεκτικά ετήσια (δαντέλα, σκαμπιόζα, κενταύριο, σκυλάκι),

Γέον,

Εχίνοπας,

Αχίλλεια,

Μελάνθιο,

Ρανούγκουλος,

Ανεμώνη,

Μενεξέδες και πανσέδες,

Νάρκισσος,

Άλλιον,

Μούσκαρι

Λεβάντα,

Υδραγγεία,

Δεντρολίβανο

Τα λαχανικά που είναι ιδανικά για φύτευση τον Σεπτέμβριο:

Γλυκό μπιζέλι,

Ραπανάκι,

Μποκ Τσόι,

Φυτό μουστάρδας

Μιζούνα,

Τατσόι

Σμέουρα

«Οι ντάλιες θα συνεχίσουν την ανθοφορία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου», λέει η καλλιεργήτρια λουλουδιών Lowri Johnston , από την Blodau Caredig στο Carmarthenshire .

«Θα κόψω τα ηλιοτρόπια, τη ζίννια, τον κόσμο και την καλέντουλα, όσο θα ξεραίνονται τα τελευταία ελίχρυσα και λειμώνια. Καλό είναι να έχετε τα λουλούδια έτοιμα για το φθινόπωρο».

Η πολλαπλασιαστική καλλιέργεια για την επόμενη περίοδο είναι επίσης σε πλήρη εξέλιξη τον Σεπτέμβριο, ενώ μπορεί να σπείρετε πολλά ανθεκτικά ετήσια φυτά, όπως η δαντέλα, η σκαμπιόζα, το κενταύριο και το σκυλάκι.

«Πολλά από τα ανθεκτικά, ετήσια μπορούν να ξεκινήσουν τώρα για να έχουμε νωρίτερα άνθη του χρόνου, ενώ μια δεύτερη σπορά γίνεται την άνοιξη, για συνεχή άνθιση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», εξηγεί η Lowri.

Ο Σεπτέμβριος είναι επίσης καλή εποχή για να χωρίσετε τα πολυετή φυτά. Ανασηκώστε και χωρίστε τα πολυετή που έχουν υπερβεί τον χώρο τους.

Αυτό θα αναζωογονήσει το φυτό και θα δημιουργήσει νέες συστάδες για να φυτευτούν αλλού – ή να τις χαρίσετε.

«Φέτος θα διαχωρίσω μερικά πολυετή χόρτα, όπως το γέον και τον εχίνωπα , καθώς έχουν ριζώσει για μερικά χρόνια και είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αποκτήσω νέα φυτά», λέει η Lowri.

«Θα ξεκινήσω να φυτεύω νέα πολυετή και, η εποχή είναι ιδανική. Η Αχίλλεια (Achillea ptarmica ) είναι πολύ χρήσιμη για να γεμίζει τα κενά».

Τον Σεπτέμβριο, η Lowri συλλέγει σπόρια από γλυκό μπιζέλι και σπέρνει μελάνθιον – κατευθείαν από τους αποξηραμένους λοβούς του.

«Συλλέξτε τους σπόρους του γλυκού μπιζελιού και αφήστε να στεγνώσουν στο φυτό, πριν ανοίξετε τους ξηρούς λοβούς, ρίξετε έξω τους σπόρους και αφήσετε τους να στεγνώσουν σε χαρτί κουζίνας μέσα στο σπίτι για μερικές μέρες πριν τους φυλάξετε σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Εν τω μεταξύ, το μελάνθιον το ήμερον, είναι πάντα καλύτερα να σπέρνεται απευθείας στο έδαφος».

Το ρανούγκουλος και οι βολβοί της ανεμώνης, πρέπει να είναι έτοιμα τον Οκτώβριο – σύντομα ο καιρός θα είναι ιδανικός για να τα φυτέψετε. «Είναι η εποχή του κόσμου και της ντάλιας», συμφωνεί η ειδική Julie Woodford, από το Madge & Ivy, στο Berkhamsted. «Ψαλιδίστε τους μίσχους τους για να παρατείνετε την ανθοφορία τους. Όσο προχωρά ο μήνας, να σημειώνετε τους βολβούς της ντάλιας που πρέπει να σηκώσετε όταν έρθει ο παγετός. Να είστε έτοιμοι να διαχωρίσετε και να μεγαλώσετε τα αγαπημένα σας φυτά για του χρόνου».

Η Julie άρχισε να καλλιεργεί μενεξέδες και πανσέδες για πρώτη φορά φέτος και έχει ενθουσιαστεί ειδικά με κάποιες ποικιλίες. «Όταν φυτεύονται κοντά, δίνουν πιο μακριούς μίσχους – ιδανικούς για να τους κόβετε και να διατηρούνται καλά σε βάζα. Ευδοκιμούν σε μερική σκιά. Αν συλλέγετε τους σπόρους όλο το καλοκαίρι, τα φυτά αυτά ανθίζουν συνεχώς.

Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική περίοδος να φυτέψετε σπόρους μενεξέ και πανσέ σε προστατευόμενο χώρο ή να πάρετε μοσχεύματα, ώστε να εξασφαλίσετε χαρούμενα χειμωνιάτικα λουλούδια, καθώς είναι εκπληκτικά ανθεκτικά μικρά φυτά».

Ακόμη, είναι η ιδανική περίοδος να φυτέψετε βολβούς άνοιξης, οι οποίοι θα σας ανταμείψουν με λουλούδια ακριβώς τη στιγμή που ο κήπος ξαναζωντανεύει.

Μπορείτε να φυτέψετε νάρκισσο, άλλιον και μούσκαρι, ενώ οι τουλίπες, είναι καλύτερο να φυτεύονται σε πιο ψυχρό έδαφος και αργότερα στη διάρκεια του χρόνου.

Η εποχή είναι τέλεια για να πάρετε ημί – ώριμα μοσχεύματα λεβάντας, υδραγγείας και βότανα όπως το δεντρολίβανο.

«Κόψτε ακριβώς κάτω από έναν οφθαλμό φύλλου, αφαιρέστε τα περιττά φύλλα και τοποθετήστε τα μοσχεύματα γύρω από την άκρη μιας γλάστρας γεμάτη με οργανικό λίπασμα, χωρίς τύρφη» συμβουλεύει η Τζούλι.

«Ποτίστε καλά, κρατήστε τα μακριά από απευθείας ηλιακό φως και σε 2–3 μήνες θα εμφανιστούν ρίζες, έτοιμες για μεταφύτευση».

Ποια λαχανικά να φυτέψετε τον Σεπτέμβριο

«Αν και έχουμε περάσει την κορύφωση της καλλιεργητικής περιόδου, ο Σεπτέμβριος εξακολουθεί να προσφέρει πολλές ουσιαστικές εργασίες για έναν παραγωγικό κήπο» λέει η Penny Hemming, κηπουρός στο Riverford Field Kitchen στο Ντέβον.

«Υπάρχει αρκετός χρόνος για να σπείρετε χειμερινά ραπανάκια. Μπορείτε να το κάνετε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτές οι ανθεκτικές ρίζες ωριμάζουν γρήγορα και προσφέρουν μια ικανοποιητική τραγανή υφή στις φθινοπωρινές σαλάτες».

Είναι η ιδανική περίοδος να φυτέψετε ανατολικού τύπου λαχανικά. Ανθεκτικά φυλλώδη, όπως το μποκ τσόι, φυτό μουστάρδας, μιζούνα και τατσόι, τα οποία ευημερούν σε πιο ψυχρό καιρό και μπορείτε να μαζέψετε σ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα», προτείνει η Penny.

Σπείρετε αρκετούς σπόρους σε κάθε σημείο για να αναπτυχθούν και στη συνέχεια φυτέψτε τους στην τελική τους θέση.

«Αν έχετε θερμοκήπιο ή πολυκαλυμμένο σκεπαστό χώρο, μπορείτε να συνεχίσετε να καλλιεργείτε θρεπτικά φυλλώδη λαχανικά όπως το κάρδαμο, χειμερινή γλιστρίδα και χειμερινά μείγματα για σαλάτες, καθ’ όλη τη διάρκεια των ψυχρότερων μηνών».

Ακόμη η Penny, προτείνει να φυτέψετε σμέουρα. Διαλέξτε μια μίξη από πρώιμες, μεσαίες και ώριμες ποικιλίες. Είναι η ώρα να πάρετε βλαστούς από τον θάμνο των σμέουρων αυτού του έτους και να τους φυτέψετε σε γλάστρες, ώστε να έχετε περισσότερα φυτά έτοιμα για την επόμενη σεζόν.