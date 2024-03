Ολλανδία: Ο μεγαλύτερος κήπος με τουλίπες στον κόσμο γιορτάζει τα 75α γενέθλιά του

Ο κήπος του Κέκενχοφ (Κήπος της Ευρώπης), ο μεγαλύτερος κήπος με τουλίπες στον κόσμο, που βρίσκεται κοντά στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, άνοιξε σήμερα τις πύλες του για την 75η επέτειο από την ίδρυσή του και αναμένει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που θα πάνε να θαυμάσουν τους επτά εκατομμύρια βολβούς λουλουδιών.

Το πάρκο, που βρίσκεται στο Λίσε (δυτική Ολλανδία), είναι έκτασης 320 στρεμμάτων, φυτεμένων με εκατομμύρια τουλίπες όλων των χρωμάτων και άλλα λουλούδια. Αποτελεί ένα δημοφιλές αξιοθέατο στη χώρα, με 1,4 εκατομμύρια επισκέπτες τον περασμένο χρόνο.

«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που παρίσταμαι στα 75α γενέθλια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ροσέλ Μπράεβερ, ηλικίας 41 ετών.

Από την πλευρά της, η Νίσα Κασίλιγια-Ραβίντραμ, μια Ινδή τουρίστρια ηλικίας 37 ετών, δήλωσε εντούτοις πως «είναι λίγο απογοητευμένη», διότι πολλές τουλίπες δεν είχαν πλήρως ανθίσει.

Ο κήπος του Κέκενχοφ δημιουργήθηκε το 1949 από μια ομάδα καλλιεργητών και εξαγωγέων τουλιπών, προκειμένου να εκθέσουν τα προϊόντα τους.

Θα παραμείνει ανοικτός έως τη 12η Μάιου.

