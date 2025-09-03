Κηπουρική: 5+1 βασικές εργασίες που πρέπει να κάνετε τον Σεπτέμβριο

Ο κήπος στο τέλος καλοκαιριού αφορά κυρίως τη φύτευση πολυετών φυτών, τη συλλογή σπόρων και την παραγγελία βολβών, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλά άνθη για να απολαύσετε.

Τον Σεπτέμβριο, ο κήπος ξεκινά τη μεταβατική αλλαγή χρωμάτων της εποχής σε αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος, με διακοσμητικά χόρτα και λουλούδια του τέλους του καλοκαιριού, όπως Ίνουλα ή ελένιο, ρουντμπέκια και χρυσάνθεμα, που παίρνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο τοπίο.

Είναι η περίοδος της αφθονίας και η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσετε τον κήπο κάτω από τον ζεστό ήλιο του Σεπτεμβρίου, πριν φτάσουν οι πιο δροσερές μέρες.

Στον λαχανόκηπο ήρθε η ώρα να μαζέψετε τα ζουμερά κολοκύθια, τις τελευταίες καλοκαιρινές ντομάτες, κολοκυθάκια, καλαμπόκι και φασόλια, καθώς και τα μήλα, τα δαμάσκηνα και τα αχλάδια.

Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείτε τα λαχανικά τύπου brassica και να βεβαιωθείτε ότι τα λάχανα, το Kale και το μπρόκολο είναι καλυμμένα με δίχτυα, για να αποτραπεί η ζημιά από τις πεταλούδες και τα περιστέρια.

Αυτός ο μήνας αφορά επίσης το να κοιτάξετε μπροστά και να προετοιμαστείτε για την επερχόμενη καλλιεργητική περίοδο, τακτοποιώντας τον κήπο και φροντίζοντας τα φυτά.

Είναι η καλύτερη στιγμή για να τακτοποιήσετε τους φράχτες και να κάνετε ένα ελαφρύ κλάδεμα σε αειθαλή καλλωπιστικά φυτά όπως η δάφνη και το λιγούστρο, ώστε να οργανώσετε σωστά τη δομή του κήπου σας.

Φυτά σαν και αυτά, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους χειμερινούς μήνες, όταν όλα τα υπόλοιπα ξεραίνονται, γι’ αυτό χρειάζεται να δείχνουν στην καλύτερη κατάστασή τους.

Ποιες δουλειές πρέπει να κάνετε στον κήπο τον Σεπτέμβριο

Τακτοποιήστε τα παρτέρια

Συνεχίστε να αφαιρείτε τα μαραμένα άνθη για να παρατείνετε την ανθοφορία και να αποτρέψετε τα φυτά από το να ξοδεύουν ενέργεια στην παραγωγή σπόρων. Καθαρίστε τα ετήσια φυτά που μαραίνονται και ρίξτε τα στον κομποστοποιητή, εμπλουτίζοντας έτσι το χώμα για την επόμενη σεζόν.

«Αλλά μην είστε υπερβολικά τακτικοί», λέει η Penny Hemming. «Στα διακοσμητικά παρτέρια, αφήστε τα στελέχη και τις κεφαλές με σπόρους να μείνουν όρθια τον χειμώνα. Μπορεί να φαίνονται λίγο απεριποίητα, αλλά αποτελούν καταφύγιο για τα έντομα. Η πάχνη κάθεται υπέροχα πάνω στις κεφαλές των σπόρων, ενώ τα κοίλα στελέχη προσφέρουν πολύτιμη προστασία στα έντομα. Γι’ αυτό, κλαδέψτε μόνο όπου είναι απαραίτητο».

Ρίξτε λίπασμα

Αν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμη την κομποστοποίηση των υπολειμμάτων του κήπου, ο Σεπτέμβριος είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνετε, καθώς τα κλαδέματα του Σεπτεμβρίου αποτελούν ιδανικό υλικό για λίπασμα.

Φτιάξτε έναν κάδο κομποστοποίησης και προσθέστε κλαδεμένα φυτά, φύλλα και κομμένο γρασίδι. Καλύψτε τον για να κρατήσετε έξω τη βροχή και να διατηρήσετε το κομπόστ ζεστό.

«Την άνοιξη, θα μπορείτε να απλώσετε 7.5 εκατοστά χειροποίητου λιπάσματος πάνω στα παρτέρια σας για να τα ξεκινήσουν δυναμικά», σημειώνει η Penny.

Αποθηκεύστε σωστά τα φρούτα

«Ήρθε η ώρα να μαζέψετε και να αποθηκεύσετε τα μήλα ή τα αχλάδια από τα δέντρα του κήπου σας», λέει η αγρότισσα Τζέιν Σκότερ, που κάνει σχετικά σεμινάρια.

«Φέτος ήταν μια χρονιά με μεγάλη αφθονία καρπών , οπότε πολλοί από εμάς θα έχουμε περίσσευμα. Αποθηκεύστε τα σε ένα χώρο προστατευμένο από τρωκτικά, σκοτεινό, δροσερό και ξηρό — όπως ένα γκαράζ ή μία εξωτερική αποθήκη».

Εμπλουτίστε το χώμα

Ήρθε επίσης η ώρα να προετοιμάσετε τον κήπο σας για τον χειμώνα. «Ξεκινήστε τακτοποιώντας τα καφέ, μαραμένα στελέχη και κάντε ένα τελευταίο ξεχορτάριασμα του εδάφους», λέει η Jane Scotter.

«Προσθέστε μια γενναιόδωρη στρώση πλούσιου κομπόστ πάνω από το έδαφος τους επόμενους δύο μήνες, για να προσφέρετε καλή προστασία του εδάφους κατά τον χειμώνα και να εμπλουτίσετε το χώμα, εξασφαλίζοντας έτσι όμορφη και υγιή ανάπτυξη την επόμενη άνοιξη και καλοκαίρι».

Στρώστε οργανικό λίπασμα πάνω σε εκτεθειμένο χώμα για να αποτρέψετε τη διάβρωση, να περιορίσετε τα ζιζάνια, να διατηρήσετε την υγρασία και να θρέψετε το έδαφος κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Μαζέψτε τα πεσμένα φύλλα και αποθηκεύστε τα σε σάκους με δίχτυ για να δημιουργήσετε πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά φυλλόχωμα, που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα εδάφους όταν έχει αποσυντεθεί.

Μεταφέρετε φυτά σε εσωτερικό χώρο

Αν μετακινήσατε τα φυτά εσωτερικού χώρου έξω για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ήρθε η ώρα να τα επαναφέρετε μέσα στο σπίτι. Ελέγξτε προσεκτικά τα φυτά για να βεβαιωθείτε ότι δεν μεταφέρετε παράσιτα και αφαιρέστε τυχόν μαραμένα φύλλα.

Χρησιμοποιήστε το βρόχινο νερό που έχετε συλλέξει σε βαρέλι νερού για να τα διατηρείτε ενυδατωμένα κατά τους ψυχρότερους μήνες του χρόνου. Επίσης, είναι σωστό να μειώσετε τη συχνότητα του ποτίσματος, καθώς το φθινόπωρο και ο χειμώνας τα φυτά εσωτερικού χώρου χρειάζονται λιγότερο νερό.

Καθαρισμός υδάτινων στοιχείων

Το τέλος του καλοκαιριού είναι η κατάλληλη εποχή για να ανανεώσετε τη λιμνούλα σας ή άλλα υδάτινα στοιχεία στον κήπο. Ελέγξτε για τυχόν συσσώρευση φυτικών υπολειμμάτων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με άλγη και υδρόβια ζιζάνια αν το αγνοήσετε. Αφαιρέστε τυχόν φύλλα που επιπλέουν και καλύψτε τη λιμνούλα με δίχτυ ώστε να αποτρέψετε την πτώση φθινοπωρινών φύλλων από δέντρα και θάμνους.