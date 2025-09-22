Βουλή – Λαμπρόπουλος: Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης, η εκταφή θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Είναι αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης να δεχθεί το αίτημα για εκταφή των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε παρέμβαση την οποία έκανε η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, με αφορμή την απεργία πείνας που κάνει στην πλατεία Συντάγματος ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Η κ. Ακρίτα ζήτησε να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας για να γίνει εκταφή της σορού του παιδιού του. «Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ταμπουρώνεται πίσω από το επιχείρημα ότι είναι θέμα της Δικαιοσύνης», είπε η βουλευτής και πρόσθεσε: «Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι για πρώτη φορά, όλοι σε αυτό το Κοινοβούλιο, δεξιά και αριστερά και πέρα και πάνω από όλα όσα συμβαίνουν, ότι είναι το υπέρτατο αγαθό του ηθικού δικαίου».

Απαντώντας ο υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά το θέμα του άτυχου και δυστυχή πατέρα, με τον οποίο συμπάσχουμε και όλοι υποκλινόμαστε, δεν είναι θέμα καμιάς κυβέρνησης. Δεν μπορεί κανένας υπουργός Δικαιοσύνης να διατάξει τη Δικαιοσύνη και να πει “κάνε αυτό, πάρε την άλφα ή τη βήτα απόφαση”. Αυτό είναι αποκλειστικά θέμα Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας σήμερα, ούτε εγώ ούτε κανένας, να σας δώσει απάντηση. Η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί, θα της δοθεί η ευκαιρία να ξανααποφανθεί και εκεί μπορώ να σταματήσω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ