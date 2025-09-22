Βουλή – Λαμπρόπουλος: Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης, η εκταφή θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή – Λαμπρόπουλος: Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης, η εκταφή θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Είναι αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης να δεχθεί το αίτημα για εκταφή των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε παρέμβαση την οποία έκανε η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, με αφορμή την απεργία πείνας που κάνει στην πλατεία Συντάγματος ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Η κ. Ακρίτα ζήτησε να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας για να γίνει εκταφή της σορού του παιδιού του. «Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ταμπουρώνεται πίσω από το επιχείρημα ότι είναι θέμα της Δικαιοσύνης», είπε η βουλευτής και πρόσθεσε: «Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι για πρώτη φορά, όλοι σε αυτό το Κοινοβούλιο, δεξιά και αριστερά και πέρα και πάνω από όλα όσα συμβαίνουν, ότι είναι το υπέρτατο αγαθό του ηθικού δικαίου».

Απαντώντας ο υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά το θέμα του άτυχου και δυστυχή πατέρα, με τον οποίο συμπάσχουμε και όλοι υποκλινόμαστε, δεν είναι θέμα καμιάς κυβέρνησης. Δεν μπορεί κανένας υπουργός Δικαιοσύνης να διατάξει τη Δικαιοσύνη και να πει “κάνε αυτό, πάρε την άλφα ή τη βήτα απόφαση”. Αυτό είναι αποκλειστικά θέμα Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας σήμερα, ούτε εγώ ούτε κανένας, να σας δώσει απάντηση. Η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί, θα της δοθεί η ευκαιρία να ξανααποφανθεί και εκεί μπορώ να σταματήσω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

ΕΟΦ: Συμμετέχει στην Κοινή Δράση EU4Health – EU4H11 για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητεί άμεση παρέμβαση για την προστασία της επαγγελματικής στέγης – Η επιστολή σε Πιερρακάκη και...

Θεοδωρικάκος για Κώδικα Δεοντολογίας: Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων στα σού...

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

LinkedIn: 10 εύκολοι τρόποι να παραμείνετε ορατοί ακόμα και όταν είστε απασχολημένοι
περισσότερα
19:01 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Επιμένουν σε πρωτιά έστω και με μία ψήφο

Το κύμα ευφορίας στο ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ και η στρατηγική μέχρι τις επόμενες εθνικές κάλπες Της ...
18:52 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό – «Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια πλήττουν νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό «για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που πλήττουν νοι...
18:47 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Παπαθανάσης στη Βουλή: Με απόφαση του πρωθυπουργού η ανάπλαση της ΔΕΘ θα εκτελεστεί ως δημόσιο έργο και θα διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της

Με απόφαση του πρωθυπουργού, η ανάπλαση της ΔΕΘ θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και ο δημόσιος χ...
18:46 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα και οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος