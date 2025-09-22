Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε και η διαθήκη της 59χρονης 

«Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» είπε στους αστυνομικούς μεταξύ άλλων ο 50χρονος που τύλιξε μία πλαστική σακούλα γύρω από τον λαιμό της 59χρονης αδελφής του και την έπνιξε.

Υπενθυμίζεται ότι το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στο διαμέρισμα επί της οδού Αλεξανδρείας, στη Θεσσαλονίκη. Εις βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Τετάρτη.

Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς ο αδελφοκτόνος

«Θόλωσα. Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδελφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει», φέρεται να είπε αρχικώς στους αστυνομικούς ο 50χρονος.

Σύμφωνα με το Mega, ο ίδιος υποστήριξε πως η αδελφή του είχε μία συμπεριφορά που τους έφερνε διαρκώς σε σύγκρουση το τελευταίο διάστημα, κανείς ωστόσο δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο 50χρονος οικογενειάρχης, που είχε αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου την φροντίδα της, θα έφτανε στο σημείο να την σκοτώσει.

«Στη διαδρομή για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου – Αυτό με τάραξε»

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης έκανε λόγο για ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε από την σύζυγό του και του προκάλεσε, όπως λέει ο ίδιος, θυμό. Ενώ περιγράφει και ένα περιστατικό που είχε με την αδελφή του μέσα στο σπίτι της 59χρονης. Συγκεκριμένα, φέρεται να ανέφερε: «Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε».

«Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο, γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου», τόνισε ακόμη, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης o 50χρονος, ενώ συμπλήρωσε ότι «στη συνέχεια μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καβγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγό μου ενήργησα, χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου», ανέφερε ο 50χρονος.

Αποκαλύψεις για την διαθήκη της 59χρονης

Παράλληλα, ο Θάνος Καρατσιώλης, δικηγόρος και φίλος της 59χρονης, έχοντας γνώση για την διαθήκη που είχε κάνει το θύμα ανέφερε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης πως: «Είχε κάνει μια δημόσια διαθήκη και σύμφωνα με προσωπικές μου πληροφορίες και σύμφωνα με όσα μου είπε η ίδια άφηνε τα περιουσιακά της στοιχεία στα ανίψια της».

Ο ίδιος ο κ. Καρατσιώλης είπε ακόμη ότι γνώριζε το θύμα εδώ και δέκα χρόνια και σημείωσε: «Ήταν ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Αξιοπρεπής άνθρωπος, μια ευγενέστατη γυναίκα με πολύ διάθεση και όρεξη για ζωή. Ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Ήταν ένα άτομο χαρούμενο, που συμμετείχε σε όλες τις διαδηλώσεις της πόλης και είχε κοινωνική δράση».