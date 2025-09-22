Θεσσαλονίκη: Αντιστάθηκε η 59χρονη που δολοφονήθηκε από τον αδελφό της – Τι έδειξε η νεκροψία

Η 59χρονη προσπάθησε να αντισταθεί, όταν ο αδελφός της τύλιξε μία πλαστική σακούλα γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής. Οι νέες πληροφορίες για το αποτρόπαιο έγκλημα που έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στο διαμέρισμα επί της οδού Αλεξανδρείας, στη Θεσσαλονίκη, προκαλούν σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η νεκροψία έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που δημιούργησε ο 50χρονος αδελφός της. Πέθανε γρήγορα, αλλά είχε σημάδια αντίστασης, που αποδεικνύουν ότι προσπάθησε να απελευθερωθεί, παρά το γεγονός ότι ήταν αδύναμη, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές.

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα έγινε λίγες ώρες μετά το εξιτήριο που πήρε η 59χρονη από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί.

Ο 50χρονος, που κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση και ομολόγησε το έγκλημα, έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον εισαγγελέα υποστήριξε ότι θόλωσε. Συγκεκριμένα φέρεται να είπε: «Μία συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό, που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».