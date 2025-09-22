Πύρρος Δήμας: «Είναι σημαντικό να ξέρεις τις ρίζες σου»

Ο Πύρρος Δήμας μιλά για τη συγκίνηση που έζησε στον γάμο του γιου του, Βίκτωρα, με τη διάσημη ιαπωνικής καταγωγής πιανίστρια, Καρίν Μαγκάνο, αλλά και για την ευτυχία που έφερε στη ζωή του η μόλις 17 μηνών κόρη του, Ελευθερία.

Στιγμές χαράς και ευτυχίας έζησαν ο Πύρρος Δήμας και η οικογένειά του, καθώς ο γιος του, Βίκτωρας, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την ιαπωνικής καταγωγής σύντροφό του, Καρίν Μαγκάνο. Ο χρυσός ολυμπιονίκης της άρσης βαρών βρέθηκε στο πλευρό του γιου του, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του Αφροδίτη Σκαφίδα και τη 17 μηνών κορούλα τους, Ελευθερία.

Το μυστήριο τελέστηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Λιτόχωρο Πιερίας. Με εμφανή συγκίνηση, ο Π. Δήμας μίλησε μετά τον γάμο στη Realnews. «Εχω μεγάλη χαρά και συγκίνηση όχι μόνο που ο Βίκτωρ ήρθε στην Ελλάδα για τον γάμο του, αλλά γιατί επέλεξε να παντρευτεί στην ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας του, το Λιτόχωρο. Στην ίδια εκκλησία είχα παντρευτεί και εγώ με τη συγχωρεμένη τη γυναίκα μου, την Αναστασία. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς τις ρίζες του, από πού κατάγεται» και προσέθεσε «Αμέσως μετά τον γάμο τα παιδιά επέστρεψαν στην Αμερική όπου ζουν μόνιμα. Η Καρίν επέστρεψε στις υποχρεώσεις της και ο Βίκτωρ στις σπουδές Νομικής στο Berkley. Τώρα θα τους ξαναδούμε μέσα στον χειμώνα».

Οπως και η αδελφή του, Μαρία, ο Βίκτωρ ζει και εργάζεται στην Αμερική. Εκεί γνωρίστηκε με τη σύζυγό του, Καρίν, η οποία διαπρέπει στον χώρο της μουσικής. Η 28χρονη Καρίν έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία και διεθνείς διακρίσεις, ενώ παράλληλα με τη μουσική, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Γέιλ και ασχολείται με θέατρο, σκηνοθεσία, συγγραφή έργων και ταινιών.

Ενεργός σε διεθνές επίπεδο

Ο Π. Δήμας, που αυτό το διάστημα, ως πρόεδρος της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών, προγραμματίζει δύο σημαντικά ταξίδια, ένα στο Κάιρο και ένα στη Νορβηγία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αρσης Βαρών, απολαμβάνει παράλληλα τις χαρές της πατρότητας, καθώς η 17 μηνών κόρη του, Ελευθερία, του έχει κλέψει την καρδιά. «Η μικρή μάς γεμίζει τρυφερότητα με τα νάζια της και μας ξετρελαίνει», είπε χαρακτηριστικά.

