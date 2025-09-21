Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος – Το τηλεφώνημα που φέρεται να δέχτηκε πριν πνίξει την 59χρονη

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης από το αποτρόπαιο έγκλημα της αδελφοκτονίας στην περιοχή της Χαριλάου όπου χθες το μεσημέρι ένας 50χρονος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδερφή του.

Ο δράστης που οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη και σύμφωνα με τον δικηγόρο του φέρεται να είπε ότι θόλωσε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, όταν επέστρεψαν με την αδελφή του στο σπίτι από το νοσοκομείο όπου εκείνη νοσηλευόταν έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο, εκείνος πήγε σε σούπερ μάρκετ για να τις αγοράσει διάφορα αγαθά προκειμένου να έχει τα απαραίτητα τρόφιμα.

Την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα τρόφιμα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, δέχτηκε τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του κύκλου το οποίο και τον ρώτησε πού βρίσκεται και τι κάνει. Εκείνος απάντησε ότι βρίσκεται στο σπίτι της αδελφής του και ότι τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τότε το συγγενικό του πρόσωπο τον έψεξε με έντονο ύφος γιατί ασχολείται πάλι με την αδελφή του στερώντας χρόνο από την οικογένειά του.

«Κλείσε το τηλέφωνο σε παίρνω σε ένα λεπτό» φέρεται να απάντησε ο 50χρονος ο οποίος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την έκανε θηλιά και την πέρασε γύρω από το λαιμό της 59χρονης αδερφής του αφαιρώντας της τη ζωή.

Στην συνέχεια κάλεσε ξανά το στενό οικογενειακό του πρόσωπο και φέρεται να είπε: «Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά».

Τέλος να σημειωθεί ότι ο δράστης μετά κάλεσε ο ίδιος στο 100 όπου είπε ότι σκότωσε την αδερφή του ενώ σύμφωνα με έγκυρες πηγές δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια ψυχική ασθένεια.

«Είναι το στήριγμά μου, ο μόνος που με προσέχει» – Τι έγραφε η αδελφή του 50χρονου πριν την πνίξει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 59χρονης από τον ίδιο τον αδελφό της στην Θεσσαλονίκη.

Και αυτό γιατί τίποτα δεν προμήνυε ότι ο 50χρονος θα έφτανε σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Και αυτό γιατί η ίδια η 59χρονη μιλούσε πάντα με καλά λόγια για τον αδελφό της και τον ευχαριστούσε καθώς ήταν από τους λίγους ανθρώπους που την πρόσεχαν.

Μάλιστα η 59χρονη είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο και επί 12 ημέρες βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ήταν ο αδελφός της που δεν έφευγε από το πλευρό της αυτό το διάστημα και εκείνος που την επέστρεψε στο σπίτι το πρωί, λίγες ώρες πριν την δολοφονήσει.

Χαρακτηριστικά, σε αναρτήσεις της έγραφε: «Είναι το στήριγμα μου, ο μόνος άνθρωπος που με προσέχει».

Σύμφωνα με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA η γυναίκα ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν έπειτα από εγκεφαλικό, έκανε αναρτήσεις που ευχαριστούσε τον αδερφό της, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφία που ήταν μαζί.

Οικογενειακή φίλη που μίλησε στην εκπομπή δήλωσε πως «μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ” και τέτοια και δύο – τρεις φίλες της, που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και δεν ξέρω τι να πω, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ».

«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες. Μέρα παρά μέρα έκανε live και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε, ήταν και ο αδελφός της, που είναι εκεί δίπλα της», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», πρόσθεσε στη συνέχεια.