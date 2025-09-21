Λασίθι: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Μήνυμα από το 112 για τον πυκνό καπνό

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Λασίθι: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Μήνυμα από το 112 για τον πυκνό καπνό

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρες του δήμου και της Περιφέρειας για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι. Δύο ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος προκειμένου να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή και καθιστούν δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης ακόμη και για τα ελικόπτερα. Πριν από λίγο ήχησε και μήνυμα από το 112 συστήνοντας στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Δείτε βίντεο του patris.gr:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παλμικές εμβοές: Τι σημαίνει να ακούμε τους χτύπους της καρδιάς μας το βράδυ – Πότε μπορεί να είναι επικίνδυνο

Πατέρας που έχασε γιο και σύζυγο σε δυστύχημα βίωσε συγκλονιστική επιθανάτια εμπειρία: «Αυτό που είδα με άλλαξε για πάντα»

Ενισχύσεις σε 5 εκατ. πολίτες το επόμενο 8μηνο – Ο “οδικός χάρτης” έως τον Απρίλιο του 2026

Ρεύμα: Γιατί τα μπλε τιμολόγια… κερδίζουν έδαφος – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για το κόστος και τους παρόχους

Ερευνητές απεικόνισαν για πρώτη φορά κατευθυνόμενους ατομικούς κραδασμούς

Προειδοποίηση από την Google – Οι περισσότεροι χρήστες Windows πρέπει να επανεκκινήσουν άμεσα τον Chrome
περισσότερα
12:19 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος – Το τηλεφώνημα που φέρεται να δέχτηκε πριν πνίξει την 59χρονη

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης από το αποτρόπαιο έγκλημα της αδελφοκτονίας στην...
11:55 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Είναι το στήριγμά μου, ο μόνος που με προσέχει» – Τι έγραφε η αδελφή του 50χρονου πριν την πνίξει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 59χρονης απ...
11:12 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης και… Trannos συναντήθηκαν στο αεροπλάνο – Η χειραψία που αντάλλαξαν

Μία απρόσμενη συνάντηση σημειώθηκε στον αέρα, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε...
11:04 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα – Δείτε βίντεο

Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε το πρωί της Κυριακής ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του πνί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος