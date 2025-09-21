Λασίθι: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Μήνυμα από το 112 για τον πυκνό καπνό

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρες του δήμου και της Περιφέρειας για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι. Δύο ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος προκειμένου να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή και καθιστούν δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης ακόμη και για τα ελικόπτερα. Πριν από λίγο ήχησε και μήνυμα από το 112 συστήνοντας στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

