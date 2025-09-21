Κυριάκος Μητσοτάκης και… Trannos συναντήθηκαν στο αεροπλάνο – Η χειραψία που αντάλλαξαν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυριάκος Μητσοτάκης και… Trannos συναντήθηκαν στο αεροπλάνο – Η χειραψία που αντάλλαξαν

Μία απρόσμενη συνάντηση σημειώθηκε στον αέρα, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην ίδια πτήση με τον δημοφιλή Έλληνα τράπερ Tranno, με προορισμό τα Χανιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, οι δύο άνδρες αναγνώρισαν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια της πτήσης και αντάλλαξαν χειραψία.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε επιλέξει μια casual εμφάνιση με καπέλο, ενώ ο Trannos διατήρησε το χαρακτηριστικό του στυλ με μαύρα γυαλιά.

Η στιγμή της συνάντησης καταγράφηκε σε φωτογραφία από έναν επιβάτη και έχει ήδη γίνει viral στα social media.

12:19 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

