Βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει πυρηνικός πύργος ψύξης σε ελεγχόμενη έκρηξη – Εντυπωσιακές εικόνες

Ένας πυρηνικός πύργος ψύξης κατέρρευσε στο Χάρτσβιλ του Τενεσί στις ΗΠΑ σε μια ελεγχόμενη έκρηξη.
Ο πύργος ύψους 540 ποδιών χτίστηκε τη δεκαετία του 1970 ως μέρος του έργου του πυρηνικού σταθμού του Χάρτσβιλ, του οποίου η λειτουργία διακόπηκε λόγω παλαιότητας.
Η Tennessee Valley Authority, ο μεγαλύτερος πάροχος δημόσιας ενέργειας της χώρας, δήλωσε ότι το σκυρόδεμα από τον πύργο ψύξης θα θρυμματιστεί σε μικρότερα κομμάτια και θα απλωθεί για να δημιουργηθεί ένας χώρος με χαλίκι στην περιοχή.
Ο χάλυβας θα ανακυκλωθεί επίσης, σύμφωνα με την TVA.
Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
A nuclear cooling tower crashed down in Hartsville, Tennessee, on Thursday in a controlled implosion. The 540-foot tower was built in the 1970s as part of the Hartsville Nuclear Plant Project, which was discontinued.
