Λούτσα: Λογιστές – «μαϊμού» εξαπάτησαν ηλικιωμένες γυναίκες – «Αν είχαν μπει μέσα να με σκότωναν κιόλας»

Τουλάχιστον δυο ηλικιωμένες γυναίκες στη Λούτσα έπεσαν θύματα απατεώνων που προσποιούνταν τους λογιστές και απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από ένα θύμα τους κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 5 χιλιάδων ευρώ.

«Έχει βγει ένας καινούργιος νόμος ότι πρέπει να δηλώσετε όλα τα χρυσαφικά που έχετε στο σπίτι, γιατί μου λέει θα φάτε πρόστιμο σύντομα… Δεν δίνουν και πολύ χρόνο. Αυτός που έρχεται μου λέει είναι ο Νίκος. Δώσε τα σε εκείνον και θα τα πάει για εκτίμηση και θα στα φέρει το απόγευμα. Δεν είναι τα κοσμήματα ή τα χρήματα που με πειράζουν. Είναι η βλακεία που έκανα», λέει ένα θύμα στην κάμερα του STAR.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δράστες μέσα σε μία ημέρα άρπαξαν από δύο γυναίκες τα κοσμήματά τους. Όμως ένας περαστικός τους κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο την ώρα που έφευγαν.

Ένα άλλο θύμα εξαπατήθηκε με τη μέθοδο μηνύματος μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. «Τα πήρε, είπε ευχαριστώ και έφυγε», αποκάλυψε η γυναίκα που έπεσε θύμα των επιτήδειων. «Θα μπορούσαν αν είχαν μπει μέσα να με σκότωναν κιόλας», ομολογεί.

Σύμφωνα με το STAR, οι δράστες, χρησιμοποιώντας διάφορες παραπλανητικές τακτικές, κατάφεραν να αποσπάσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι απατεώνες απέφυγαν να συλληφθούν, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την αναγνώριση και σύλληψή τους.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα, ιδίως σε οικονομικά θέματα.