Λευκός Οίκος: ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις

Το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, ένα νέο μέτρο που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, θα εφαρμοστεί μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος το Σάββατο (20/9).

«Η χρέωση αυτή θα καταβληθεί μόνο μια φορά για την αίτηση για βίζα. Αφορά μόνο τις νέες θεωρήσεις εισόδου και όχι τις ανανεώσεις ούτε τους νυν κατόχους αυτών των θεωρήσεων εισόδου», διευκρίνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

President Trump’s new H-1B visa requirement applies only to NEW, prospective petitions that have not yet been filed. ⁰⁰Petitions submitted prior to September 21, 2025 are not affected.https://t.co/YZmqtpE8N3 pic.twitter.com/ZwCnqeoLVI — USCIS (@USCIS) September 20, 2025

Η διευκρίνιση αυτή δίνεται μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ινδία και εταιρίες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το συγκεκριμένο μέτρο.

BREAKING : Trump officially signs executive order to impose $100,000 fee on H-1B visas ‘annually‘. 70% of H-1B visa holders are Indians. Of course, Modi won’t say a word against it. He will just receive birthday wishes, and Bhakts will orgasm over it.pic.twitter.com/nSP0nd2eY1 — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) September 20, 2025

Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι φοβάται για τις «επιπτώσεις στους ανθρώπους» αυτού του μέτρου «λόγω της αναστάτωσης» που επιφέρει «στις οικογένειες» και «ελπίζει ότι οι αμερικανικές αρχές θα αντιμετωπίσουν κατάλληλα το θέμα».