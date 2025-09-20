Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε επιβολή τέλους 100 χιλιάδων δολαρίων για βίζα εργασίας στον τεχνολογικό τομέα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο (20/9) την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για αίτηση χορήγησης βίζας εργασίας , η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, τον οποίο έχει στο στόχαστρο εδώ και χρόνια.

ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times – «Aκατάλληλη και απαράδεκτη»

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε από το πρακτορείο Bloomberg.

Η βίζα H-1B επιτρέπει σε ξένους εργαζόμενους με συγκεκριμένα προσόντα (επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών μεταξύ άλλων) να πάνε να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτές οι θεωρήσεις εισόδου για εργασία χορηγούνται στην πλειονότητά τους σε Ινδούς πολίτες. Είναι άδειες εργασίας ορισμένου χρόνου, με αρχική περίοδο τριών ετών, που έχει δυνατότητα παράτασης έως έξι χρόνια, για αλλοδαπούς που χρηματοδοτούνται από εργοδότη.

Η επιβολή τέλους 100.000 για την αίτηση χορήγησης βίζας H-1B ενδεχομένως να προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στον τεχνολογικό τομέα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαζόμενους με προσόντα από την Ινδία και την Κίνα.

Από την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να περιορίσει τις θεωρήσεις εισόδου για εργασία προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζόμενους.

Ο αριθμός των αιτήσεων για βίζα H-1B αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με κορύφωση των εγκρίσεων το 2022 επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Αντίθετα, η κορύφωση των απορρίψεων καταγράφηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν περίπου 400.000 θεωρήσεις εισόδου για εργασία το 2024, εκ των οποίων τα δύο τρίτα ήταν ανανεώσεις.

Τα τρία τέταρτα των αιτούντων βίζα H-1B, οι οποίοι έλαβαν έγκριση να εργαστούν στις ΗΠΑ, κατάγονται από την Ινδία.

Η τελευταία αυτή ανακοίνωση προστίθεται στη δέσμη μέτρων κατά της μετανάστευσης που έχει λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του, η οποία προχωρεί επίσης σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:35 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τι κρύβεται πίσω από την ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας – Η συνάντηση για τις σπάνιες γαίες και η αντίδραση του ΝΑΤΟ

Τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή για μια ασυνήθιστα...
23:16 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Guardian: Το «κόψιμο» του Κίμελ μπορεί να αποτελεί επιτυχία για τον Τραμπ αλλά είναι ένα δυσοίωνο σημάδι για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ

Κατά την πρώτη του θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να «συμμορφώσει» τα...
21:40 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας γεώτρησης στη Βαλτική Θάλασσα

H Πολωνία ανακοίνωσε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από τη...
21:14 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 25 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο– «Θα συζητήσουμε και για τα F-35» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social αποκάλυψε ότι θα συναντηθ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος