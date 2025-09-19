Φωτιά στις Αχαρνές: Κάηκαν ολοσχερώς επιχειρήσεις ξυλείας και υποδημάτων – Συγκλονίζουν οι εικόνες με τους πυροσβέστες να σώζουν γατάκια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βελτιωμένη είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στις Αχαρνές Αττικής, καθώς έχει περιοριστεί.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, καίγοντας παλέτες κι άλλα εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις και να προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κύριο κτίριο της επιχείρησης έχει καεί ολοσχερώς.

Οι άνεμοι που έπνεαν ήταν πολύ δυνατοί με τις κηλιδώσεις που δημιουργήθηκαν να περνούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, καίγοντας ολοσχερώς και μια επιχείρηση υποδημάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Κηφισίας, δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη βοήθεια χωματουργικών μηχανημάτων κατόρθωσαν να ρίξουν περίφραξη ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν τα πεζοπόρα οχήματα και να σβήσουν και τις τελευταίες φλόγες από την πάνω πλευρά του οικοπέδου.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και διακοπή της κυκλοφορίας

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν 4 ελικόπτερα.

Μάλιστα λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

φωτιά στις Αχαρνές

Ήχησε το 112

Σημειώνεται ότι μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Φωτιά, Αχαρνές

Συγκλονιστικές εικόνες απο την διάσωση ζώων

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και των ανθρώπων που βοηθούσαν, δεν περιορίστηκαν μόνο στην κατάσβεση, αλλά και στην περισυλλογή ζώων, που βρίσκονταν στην περιοχή και κινδύνευαν από την πυρκαγιά που είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, περισυνέλεξαν γατάκια, τα οποία τοποθέτησαν σε κλουβιά, ώστε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο.

φωτιά στις Αχαρνές

φωτιά στις Αχαρνές

φωτιά στις Αχαρνές

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Φωτιά, Αχαρνές

φωτιά στις Αχαρνές
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

