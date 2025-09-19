Μεντιλίμπαρ για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: «Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές, Γιάρεμτσουκ και Μάρτινς είναι καλά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV για το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, αναφερόμενος στην εικόνα της ομάδας του, στο αήττητο σερί κόντρα στους «πράσινους», στην κατάσταση των Ζέλσον Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ, αλλά και στις αλλαγές που σκέφτεται να κάνει.

Αρχικά, ο Ισπανός τεχνικός σχολίασε τι μπορεί να κρατήσει από το παιχνίδι με την Πάφο: «Νομίζω πως και τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα ήταν αρκετά παρόμοια μεταξύ τους. Το επίπεδο των αντιπάλων μπορεί να διαφέρει, αλλά ήταν όλα κλειστά παιχνίδια στα οποία δυσκολευτήκαμε να ανοίξουμε την άμυνα τους. Όταν παίζεις με ομάδες που κλείνονται στην άμυνα, τότε πρέπει να εκμεταλλευτείς τις πρώτες ευκαιρίες που έχεις για να κάνεις το παιχνίδι πιο εύκολο. Όσο χάνεις ευκαιρίες τόσο πιο δύσκολο είναι να σκοράρεις».

Στη συνέχεια, μίλησε για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει σε κανένα πρώτο ημίχρονο μέχρι τώρα: «Έχει να κάνει και με τον αντίπαλο που είναι πολύ πιο φρέσκος και ξεκούραστος όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Η αντοχή τους μειώνεται όσο περνούν τα λεπτά. Ίσως να έχει να κάνει με αυτό».

Για το αν η ομάδα του θα έχει αρκετή ενέργεια μετά την πρεμιέρα στο Champions League, τόνισε: «Έχουμε μεγάλο ρόστερ και είναι τώρα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους παίκτες που έχουμε».

Αναφορικά με την αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό, ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος: «Δεν θα αλλάξω τον τρόπο που θα παίξουμε. Νομίζω πως το παιχνίδι αυτό θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει πίσω να μας περιμένει. Νομίζω θα βγουν και αυτοί μπροστά για να κερδίσουν το παιχνίδι, ειδικά αφού παίζουν στην έδρα τους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά περιμένω ένα παιχνίδι πολύ πιο ανοιχτό συγκριτικά με τα προηγούμενα. Εμείς φυσικά δεν θα αλλάξουμε. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Σε ερώτηση για το αήττητο σερί που έχει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό, απάντησε: «Όχι, δε μπορώ να σκέφτομαι τι έγινε πέρσι. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί και να σκεφτόμαστε αυτό. Νομίζω πως ούτε ο αντίπαλος θα το σκέφτεται. Εξάλλου έχουν καινούργιους παίκτες και καινούργιο προπονητή».

Όσο για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα, είπε: «Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι παίκτες που έπαιξαν την Τετάρτη. Την Πέμπτη έκαναν αποθεραπεία και το Σάββατο θα δούμε πως θα είναι και θα αποφασίσουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό».

Τέλος, αναφέρθηκε στην κατάσταση των Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον Μαρτίνς, ξεκαθαρίζοντας: «Είναι και οι δύο καλά».