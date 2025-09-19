Λένα Μαντά για «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: «Δεν γινόταν να μην υπάρχουν αλλαγές από το βιβλίο στη σειρά»

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», η Λένα Μαντά, η συγγραφέας του ομώνυμου best-seller, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

«Δεν γινόταν να μην υπάρχουν αλλαγές από το βιβλίο στη σειρά. Μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό στην τηλεόραση, σε σχέση με τη μεταφορά ενός βιβλίου: Η φαντασία του συγγραφέα δεν έχει όρια, δεν έχει budget. Οπότε υπάρχουν αρκετές αλλαγές, τις οποίες κι εγώ περιμένω να τις δω στη σειρά.» δήλωσε η επιτυχημένη συγγραφέας για την μεταφορά του βιβλίου της στην μικρή οθόνη και συνέχισε λέγοντας πως  «Η παραγωγή είναι εξαιρετική, οι ερμηνείες είναι εξαιρετικές, το καστ είναι απίστευτο οπότε περιμένω κι εγώ απλά να το απολαύσω. Η αγαπημένη μου ηρωίδα είναι η Θεοδώρα, η μάνα. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, που την υποδύεται φανταστικά, της έδωσε πνοή και λόγια».

Σχετικά με την κυκλοφορία του βιβλίου, πριν από 18 χρόνια, η Λένα Μαντά εξομολογήθηκε πως «Όταν βγήκε το βιβλίο το 2007, στον εκδοτικό οίκο υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες επειδή είχε πολλές ηρωίδες, μήπως το αναγνωστικό κοινό δεν μπορούσε να ταυτιστεί. Τελικά όμως αυτό λειτούργησε υπέρ του βιβλίου! Όλες και όλοι όσοι το διάβασαν ακούμπησαν την ψυχούλα τους σε διαφορετικές ηρωίδες και διαφορετικές ιστορίες. Προκάλεσε ένα σεισμό όταν κυκλοφόρησε γιατί ανέτρεψε τα εκδοτικά δεδομένα εκείνης της εποχής».

Η Λένα Μαντά μίλησε ακόμα για τα παιδιά της, τον σύζυγό της Γιώργο που έχει φύγει από τη ζωή και τα επαγγελματικά της σχέδια.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη της Λένας Μαντά:

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

Δείτε εδώ το trailer:

 

