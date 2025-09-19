Αχαρνές: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε εργοστάσιο ξυλείας – Ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές, εξαιτίας της οποίας εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ώστε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Μάλιστα λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα και εθελοντές. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ρίψεις νερού πραγματοποιήσαν 3 ελικόπτερα.

Από τις φλόγες υπάρχουν ζημιές και σε παρακείμενες επιχειρήσεις

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες του enikos.gr: