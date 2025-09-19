Αχαρνές: Νέες εικόνες από την μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

φωτιά στις Αχαρνές, αναγνώστης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές, εξαιτίας της οποίας εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ώστε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε υπαίθριο του εργοστασίου στην περιοχή του Μενιδίου, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Συγκεκριμένα επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες του enikos.gr:

Φωτιά, Αχαρνές Φωτιά, Αχαρνές

Φωτιά, Αχαρνές Φωτιά, Αχαρνές Φωτιά, Αχαρνές Φωτιά, Αχαρνές Φωτιά, Αχαρνές Φωτιά, Αχαρνές Φωτιά, Αχαρνές Φωτιά, Αχαρνές

