Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη επ' αυτοφώρω 28χρονος να «ανοίγει» σπίτι – Διαπιστώθηκε ότι ήταν δραπέτης φυλακών 

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της 13-9-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στο Νέο Ηράκλειο, 28χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για απόπειρα κλοπής, πλαστογραφία, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απόδραση κρατουμένου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης αναφορικά με άνδρα ο οποίος έχει διαρρήξει παράθυρο οικίας στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου.

Άμεσα μετέβησαν στην οικία όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 28χρονο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας καθώς και πλαστό δελτίο αιτούντος ασύλου το οποίο επέδειξε στους αστυνομικούς προκειμένου να μην ταυτοποιηθεί.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου όπου στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας και μέσω της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, προέκυψε ότι ο 28χρονος είναι δραπέτης Καταστήματος Κράτησης από τις 15-7-2025 καθώς μετά από άδεια που είχε λάβει, δεν επέστρεψε ως όφειλε.

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμεί και καταδικαστική απόφαση φυλάκισης 4 ετών και 8 μηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

