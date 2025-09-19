Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023: «Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στην χώρα μας – Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα να αντιδράσουν»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μαρία Καρυστιανού

«Η κατάσταση στη χώρα μας έχει εκτραχυνθεί», σημειώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 σε νέο δελτίο Τύπου, το οποίο έδωσε στην δημοσιότητα η πρόεδρος, Μαρία Καρυστιανού.

Ο Σύλλογος Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών  ενημερώνει «ότι εκκρεμεί στην PETI αναφορά του από το 2024 για την πολλαπλή παραβίαση στην Ελλάδα της ενωσιακής νομοθεσίας και ως προς την ασφάλεια και εποπτεία των Μεταφορών και ως προς την κατάλυση του Κράτους Δικαίου» και καλεί «όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και την EPPO που ήδη ερευνά τα σε βάρος της ΕΕ εγκλήματα της υπόθεσης των Τεμπών, να αντιδράσουν άμεσα, ώστε η Ευρώπη να αποδείξει ότι είναι αληθής θεματοφύλακας του Κράτους Δικαίου».

«Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας και αυτήν τη στιγμή γονέας θύματος, ο Πάνος Ρούτσι,  με προβλήματα υγείας κάνει απεργία πείνας εδώ και 4 μέρες διότι ο διορισθείς έπειτα από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA, ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου, για το οποίο υπάρχει και πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή εκπροσώπου του ERA» τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών της 28.02.3023 με το παρόν δελτίο ενημερώνει ότι εκκρεμεί στην PETI αναφορά του από το 2024 για την πολλαπλή παραβίαση στην Ελλάδα της ενωσιακής νομοθεσίας και ως προς την ασφάλεια και εποπτεία των Μεταφορών και ως προς την κατάλυση του Κράτους Δικαίου.

Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας και αυτήν τη στιγμή γονέας θύματος, ο Πάνος Ρούτσι, με προβλήματα υγείας να κάνει απεργία πείνας εδώ και 4 μέρες διότι ο διορισθείς μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA, ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου, για το οποίο υπάρχει και πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή εκπροσώπου του ERA.

Επισυνάπτω το τελευταίο κατεπείγον Υπόμνημα που υποβάλλαμε στη PETI και καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και την EPPO που ήδη ερευνά τα σε βάρος της ΕΕ εγκλήματα της υπόθεσης των Τεμπών, να αντιδράσουν άμεσα, ώστε η Ευρώπη να αποδείξει ότι είναι αληθής θεματοφύλακας του Κράτους Δικαίου.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου “Τέμπη 28/2/23”

Μαρία Καρυστιανού

Αθήνα 19/9/25»

