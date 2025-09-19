Ιωάννινα: Μία σύλληψη για επίθεση… με σφεντόνα σε αστυνομικούς

Ιωάννινα: Μία σύλληψη για επίθεση… με σφεντόνα σε αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός άνδρα που πέταγε μεταλλικά σφαιρίδια με χρήση σφεντόνας σε αστυνομικούς στα Ιωάννινα, προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (18/9) δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ο άνδρας κατηγορείται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παραβάσεις περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Διμοιρίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων ένας ημεδαπός, που κατηγορείται για τα αδικήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διατάραξης οικιακής ειρήνης και παραβάσεις περί όπλων.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι λάμβαναν μέτρα τάξης στο κέντρο της πόλης, διότι έβαλλε εναντίον τους μεταλλικά σφαιρίδια με χρήση σφεντόνας, με κίνδυνο τραυματισμού τους, ενώ προκάλεσε φθορά στο υπηρεσιακό λεωφορείο της Διμοιρίας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η σφεντόνα και 30 μεταλλικά σφαιρίδια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

