Φλόριντα: Ανθρώπινα οστά σε αποσκευή ταξιδιώτη κινητοποίησε τις αρχές – Τα ήθελε για «τελετουργίες»

Ένα ασυνήθιστο και μακάβριο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Φλόριντα προκάλεσε σοκ στις αρχές, καθώς εντόπισαν σε αποσκευές ταξιδιώτη ανθρώπινα οστά τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο, τα οποία -όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος- χρησιμοποιούσε για «τελετές».

Ο επιβάτης δήλωσε μια μικρή συλλογή αντικειμένων σε σημείο ελέγχου του διεθνές αεροδρομίου της Τάμπα, στις ΗΠΑ, διαδικασία από την οποία περνούν όλοι οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, οι έλεγχοι αποκάλυψαν κάτι πολύ πιο μακάβριο, καθώς στις αποσκευές του βρέθηκε στην κυριολεξία ένας σκελετός.

Σύμφωνα με τον διευθυντή επιχειρήσεων του αεροδρομίου, Κάρλος Μαρτέλ, πέρα από πούρα, ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του ταξιδιώτη εντοπίστηκαν ένα κομμάτι από αυτό που φαινόταν να είναι ανθρώπινο κρανίο, αρκετά οστά και «απαγορευμένα φυτά».

Οι αρχές της CBP (Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία) έκριναν ότι τα οστά συνιστούσαν «σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία» και τα κατέστρεψαν, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια του επιβάτη.

«Στην CBP, δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να περιέχει μια αποσκευή, αλλά οι λαθρέμποροι πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουμε πάντα κάτι να τους προσάψουμε», έγραψε με νόημα ο Μαρτέλ στην πλατφόρμα Χ.

Έρευνα έχει ξεκινήσει προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα λείψανα ήταν γνήσια.