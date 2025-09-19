Φλόριντα: Ανθρώπινα οστά σε αποσκευή ταξιδιώτη κινητοποίησε τις αρχές – Τα ήθελε για «τελετουργίες»

Enikos Newsroom

διεθνή

Φλόριντα: Ανθρώπινα οστά σε αποσκευή ταξιδιώτη κινητοποίησε τις αρχές – Τα ήθελε για «τελετουργίες»

Ένα ασυνήθιστο και μακάβριο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Φλόριντα προκάλεσε σοκ στις αρχές, καθώς εντόπισαν σε αποσκευές ταξιδιώτη ανθρώπινα οστά τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο, τα οποία -όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος- χρησιμοποιούσε για «τελετές».

Ο επιβάτης δήλωσε μια μικρή συλλογή αντικειμένων σε σημείο ελέγχου του διεθνές αεροδρομίου της Τάμπα, στις ΗΠΑ, διαδικασία από την οποία περνούν όλοι οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, οι έλεγχοι αποκάλυψαν κάτι πολύ πιο μακάβριο, καθώς στις αποσκευές του βρέθηκε στην κυριολεξία ένας σκελετός.

Σύμφωνα με τον διευθυντή επιχειρήσεων του αεροδρομίου, Κάρλος Μαρτέλ, πέρα από πούρα, ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του ταξιδιώτη εντοπίστηκαν ένα κομμάτι από αυτό που φαινόταν να είναι ανθρώπινο κρανίο, αρκετά οστά και «απαγορευμένα φυτά».

Οι αρχές της CBP (Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία) έκριναν ότι τα οστά συνιστούσαν «σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία» και τα κατέστρεψαν, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια του επιβάτη.

«Στην CBP, δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να περιέχει μια αποσκευή, αλλά οι λαθρέμποροι πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουμε πάντα κάτι να τους προσάψουμε», έγραψε με νόημα ο Μαρτέλ στην πλατφόρμα Χ.


Έρευνα έχει ξεκινήσει προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα λείψανα ήταν γνήσια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η αλήθεια πίσω από τα αποφθέγματα: Το τραύμα, η ανοχή και ο δρόμος προς την μετατραυματική άνθιση.

Συνάντηση του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης

Τσιάρας για ευλογιά: Εμβολιασμός μόνο με επιστημονική τεκμηρίωση – Οι κτηνοτρόφοι να μην αποκρύπτουν κρούσματα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

Facebook: 4+1 τρόποι για να κάνετε τον λογαριασμό σας ιδιωτικό

Καταδικασμένο άστρο-«κανίβαλος» ίσως σύντομα γίνει σουπερνόβα – Η έκρηξη θα είναι τόσο φωτεινή που θα φαίνεται και την ημέρ...
περισσότερα
17:17 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας – Παρέμειναν για 12 λεπτά

Συναγερμός σήμανε στην Εσθονία, καθώς ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά στρατιωτικά...
16:46 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ουγγαρία: Ο Όρμπαν ακολουθεί το παράδειγμα Τραμπ και σχεδιάζει να καταστείλει το κίνημα Antifa

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα ...
16:37 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: Παρουσίασε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Το σχέδιο δανεισμού της Ουκρανίας

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (Κομισιόν) Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το 19ο πακέ...
16:23 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι – Η εξαγορά του TikTok και οι άλλες εκκρεμότητες

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα τηλε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος