Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο από τη φονική καραμπόλα που στοίχισε τη ζωή της 64χρονης – Αυτοκίνητο «καρφώνεται» στο όχημά της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο Βουλιαγμένης

Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17/09), στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της η 64χρονη, καθώς και να τραυματιστούν τρία ακόμη άτομα, έπειτα από καραμπόλα 4 οχημάτων.

Στο νέο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, διακρίνεται το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να φρενάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση. Στην πορεία καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 64χρονη, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένας οδηγός μηχανής που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα παρατήρησε το σταματημένο όχημα και πραγματοποίησε ελιγμό για να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να χτυπήσει σε κολώνα της λεωφόρου Βουλιαγμένης και να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το όχημα του 21χρονου πέρασε και αυτό στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με το ταξί.

 

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για το γιατί το όχημα της 64χρονης είχε σταματήσει με πράσινο φανάρι. Πιθανολογείται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων. Το σημείο αυτό θεωρείται κομβικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων στην πορεία της έρευνας.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία ρίχνουν φως στα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση.

