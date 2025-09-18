Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο από τη θανατηφόρα καραμπόλα – Το ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω στο άλλο

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, από τη στιγμή που σημειώνεται το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της αμερικανικής βάσης, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17/09), και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της μία 64χρονη.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, φαίνεται το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα να χτυπάει από πίσω το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη.

Λόγω της σύγκρουσης, το ένα όχημα πέρασε από την διασταύρωση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και συγκρούστηκε με ένα ταξί.

Σημειώνεται πως υπήρξαν και τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.