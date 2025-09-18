Ξέσπασε η Αθηνά Οικονομάκου: «Να τολμήσει να πει μπροστά μου, αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο»

Η Αθηνά Οικονομάκου μπορεί να έχει φανατικούς θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά έχει και κόσμο που συχνά την σχολιάζει αρνητικά, πολλές φορές και με επιθετικό τρόπο. Την Τετάρτη (17/9), η ηθοποιός και επιχειρηματίας έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και έλαβε πολλή αγάπη από κόσμο που την παρακολούθησε.

Ωστόσο, υπήρξαν και κάποια αρνητικά σχόλια, με την Αθηνά Οικονομάκου να απαντά σε ένα από αυτά και μάλιστα δημόσια.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός σε story της στο Instagram δημοσίευσε το σχόλιο ενός χρήστη, το οποίο ανέφερε ότι: «Δεν είναι με λεφτά που έχεις βγάλεις από τον “ιδρώτα” σου, είναι όλα χορηγούμενα αυτά που δείχνεις και διαφημίζεις. Από τα γυαλιά που φοράς, μέχρι τα ταξίδια που πας. Σε πληρώνουν για να ανεβάζεις post με πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες. Από την ιδιότητα της ηθοποιού, αν την ασκούσες, ακόμη στη Σκάλα Λακωνίας θα ήσουν. Για να ξέρουμε τι λέμε».

Η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε στην ανάρτησή της: «Επειδή σπανίως μεν, αλλά ως Μανιάτισσα καμιά φορά μου γυρνάει το μάτι… Πολύ θα ήθελα μία φορά, μία ” ” (γιατί ως επί το πλείστων γυναίκες είναι), να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από το ένα πληκτρολόγιο. Περιμένω. Καρφάκι δεν μου καίγεται, αλλά μιας και σήμερα μιλάμε ανοιχτά, θέλω να πω εκ μέρους πολλών εδώ μέσα, πως μπουχτίσαμε πια μαζί σας!!!».

Ακόμα, η επιχειρηματίας ανέβασε το μήνυμα που έστειλε στο άτομο που την σχολίασε αρνητικά, στο οποίο το ρωτάει τι κάνει αύριο και αν έχει χρόνο να βρεθούν.

Λίγη ώρα αργότερα, η Αθηνά Οικονομάκου επανήλθε με ένα νέο story, στο οποίο έγραψε: «Δεν ανέβασα τα προηγούμενα stories επειδή θίχτηκα. Αντέδρασα δημόσια ηθελημένα και συνειδητά, γιατί όλα έχουν όρια και συνέπειες.

Θέλω τα παιδιά μου, και τα δικά σου τα παιδιά να μάθουν πως όταν κάποιος παραβιάζει τα όριά τους, όταν τους προσβάλει και τους κακοποιεί σωματικά ή λεκτικά έχουν το δικαίωμα να πουν STOP.

Ξέρω πως η κοινωνία δεν αλλάζει με ένα δικό μου story. Αλλά αν έστω κι ένας άνθρωπος σκεφτεί λίγο πριν ξαναπροσβάλει, τότε άξιζε. Γιατί πίσω από μια ειρωνεία κρύβεται βία και η βία έχει συνέπειες. Έχω κάνει 13 χρόνια ψυχοθεραπεία και έμαθα να μη με αγγίζουν τέτοια σχόλια. Αυτή τη δύναμη, όμως, τη χρησιμοποιώ για να δείχνω δρόμους:

Σε σένα που σε κοροϊδεύουν στο σχολείο. Σε σένα που σε παρενοχλούν στη δουλειά. Σε σένα που σε υποτιμά και σε μειώνει ο σύντροφός σου.

Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Όχι μόνο της αδιαφορίας, αλλά και της αντίδρασης. Της φωνής. Του ξεμπροστιάσματος. Γιατί η σιωπή πολλές φορές συντηρεί την τοξικότητα.

Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα όλων μας να ζούμε σε μια αξιοπρεπή κοινωνία. Καλό βράδυ! Το θέμα θεωρείται λήξαν».