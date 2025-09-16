Αθηνά Οικονομάκου: «Θα δούμε εάν ο γάμος θα γίνει το 2026, μακάρι όλα να πάνε καλά»

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou

Η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται πως διανύει μία πολύ όμορφη περίοδο, τόσο στα προσωπικά, όσο και στα επαγγελματικά της. Το 2025 η αγαπημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Μπρούνο Τσερέλα, με ένα μέρος του κοινού να περιμένει τώρα με ανυπομονησία να δει πότε το όμορφο ζευγάρι θα παντρευτεί.

Η κάμερα της εκπομπής του «Happy Day» συνάντησε την Αθηνά Οικονομάκου σε βραδινή της έξοδο και εκεί η ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν το ευτυχές γεγονός θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Μιλώντας για το καλοκαίρι της, η επιχειρηματίας είπε ότι: «Πέρασα υπέροχα, ήταν ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο διακοπές, δεν έκατσα καθόλου ήσυχη, κουράστηκα λίγο από αυτή την άποψη, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφα και το ευχαριστήθηκα!».

Με αφορμή το γεγονός πως ο Μπρούνο Τσερέλα μαθαίνει ελληνικά, η Αθηνά Οικονομάκου ρωτήθηκε αν παρακολουθεί και εκείνη από την πλευρά της μαθήματα ισπανικών και ιταλικών, με την ηθοποιό να απαντάει: «Δεν έχω ξεκινήσει μαθήματα ισπανικών και ιταλικών. Εντάξει, κάπως αρχίζω και καταλαβαίνω παραπάνω πράγματα και μαθαίνω. Ο Μπρούνο είναι πιο γρήγορος και ικανός σε αυτό, οπότε όλα καλά. Το θέμα είναι ότι έχουμε τα αγγλικά, οπότε συνεννοούμαστε, υπάρχει μία βάση. Για τα βασικά μπορούμε να επικοινωνήσουμε και στα ελληνικά. Καταλαβαίνει πολλά πράγματα».

Σχετικά με τον γάμο τους, είπε ότι: «Δεν ξέρω αν το 2026 θα είναι μία ιδιαίτερη χρονιά για εμένα. Υγεία εύχομαι, να είμαστε καλά… Θα δούμε αν ο γάμος θα γίνει το 2026. Μακάρι όλα να πάνε καλά».

