Άννα Βίσση: «Είμαι αγνή, χωρίς ουσίες κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου»

Δύο συναυλίες που έγραψαν ιστορία έδωσε η Άννα Βίσση στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους αποκάλυψε την συμβουλή που της έδωσε η μητέρα της όταν την ενημέρωσε ότι θα μιλήσει στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ακόμα, αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα και στον σημαντικό ρόλο που παίζει ο επιτυχημένος μουσικός στη ζωή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια ρωτήθηκε και για το ποιο είναι το μυστικό της σχετικά με την εμφάνισή της, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι κάνει γυμναστική και ακολουθεί μία καλή διατροφή, ενώ είναι αγνή από ουσίες «κι ας λένε διάφορα» πίσω από την πλάτη της.

«Πριν έρθω φίλησα την μαμά μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “πού πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι, γιατί όταν επί δύο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση», εξομολογήθηκε η Άννα Βίσση.

Στη συνέχεια, η σπουδαία ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος εκτός από οικογένειά της, είναι και ένα μεγάλο μέρος της μουσικής της πορείας. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι: «Ο Καρβέλας δεν είναι για να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό και μιλάω και εκ μέρους του. Γιατί Άννα Βίσση σημαίνει η φωνή και τα τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια».

«Πρέπει να είσαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις»

«Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος. Πρέπει να ικανοποιήσω όλον αυτό τον κόσμο και να του δώσω άλλα πράγματα φέτος. Δεν είμαι άνθρωπος της επανάληψης», αποκάλυψε μιλώντας για το άγχος που είχε λόγω των δύο μεγάλων συναυλιών της στο Καλλιμάρμαρο.

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το μυστικό της σχετικά με την εμφάνισή της, η Άννα Βίσση απάντησε ότι: «Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3μισι ώρες, αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου… Πρέπει να είσαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά όταν ξεκίνησα και πήγαινα πέρα, συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά. Του χρόνου μάλλον θα βάλω πατίνι, να φτάνω στο πέταλο. Νομίζω ότι βρίσκομαι σε έναν κόσμο, της μουσικής, που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω ποτέ να πιέσω τον εαυτό μου, ούτε να φανώ ποτέ απελπισμένη γι’ αυτό που κάνω».