H συνταγή για μπρόκολο με 5 υλικά που θα λατρέψουν τα παιδιά σας

Λαχανικά σε μορφή τσιπς. Μπορείτε να το προσαρμόσετε στις γεύσεις της οικογένειάς σας. Είναι μια συνταγή που θα αγαπήσουν και τα πιο επιλεκτικά παιδιά.

Τα μπαστούνια μπορούν να γίνουν από τα αγαπημένα τους συνοδευτικά πιάτα – ακόμη και των πιο απαιτητικών παιδιών.

Η συνταγή είναι προσαρμογή της σεφ Kate Mcmillan. Μιας και τα περισσότερα παιδιά προτιμούν τα πράγματα λίγο πιο τραγανά και cheesy, μπορείτε προσαρμόσετε τις αναλογίες ανάλογα με τη γεύση τους.

Η ομορφιά αυτού του συνοδευτικού είναι ότι μπορείτε να το προσαρμόσετε στις δικές σας προτιμήσεις, αντικαθιστώντας το τυρί με κάτι που έχετε διαθέσιμο και προσθέτοντας μπαχαρικά από την αποθήκη σας.

Μπορείτε να προσθέσετε λίγα καρυκευμένα ψίχουλα ψωμιού, γιατί προσθέτουν γεύση και κάνουν τη διαδικασία ακόμα πιο γρήγορη.

Συμβουλές για τα μπαστούνια μπρόκολου

Αν και αυτά τα μπαστούνια είναι πολύ απλά να τα φτιάξετε, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη όταν τα ετοιμάζετε.

Μην παραβράσετε το μπρόκολο.

Το ζητούμενο είναι το μπρόκολο να διατηρήσει το φωτεινό του πράσινο χρώμα και λίγη τραγανότητα. Θα συνεχίσει να ψήνεται στο φούρνο, οπότε είναι σημαντικό να μην το παραβράσετε πριν ανακατέψετε τα υλικά.

Αντικαταστήστε με κατεψυγμένο κομμένο μπρόκολο ή ανθούς μπρόκολου.

Αφήστε το να αποψυχθεί εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου, στραγγίστε το και στη συνέχεια στεγνώστε το με χαρτί κουζίνας πριν το κόψετε.

Κόψτε το μπρόκολο με το χέρι.

Μην είστε σίγουροι ότι το μίξερ θα σας βοηθήσει.

Η μηχανή είναι πολύ δυνατή για τη δουλειά και δίνει στα μπαστούνια μουχλιασμένη υφή – δεν θ’ αρέσει στα παιδιά. Το κόψιμο του μπρόκολου με το χέρι σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια υφή παρόμοια με αυτή της πατατοκροκέτας, με τα νόστιμα μικρά κομμάτια μπρόκολου να παραμένουν ανέπαφα. Χρησιμοποιήστε τα υλικά ως οδηγό—αλλά εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας.

Μόλις ανακατέψετε το μπρόκολο με τα ψίχουλα ψωμιού, τα αυγά και το τυρί, το μίγμα θα πρέπει να παραμένει ενωμένο όταν το πιέσετε στην παλάμη σας.

Αν δεν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό ή γάλα, κουταλιά-κουταλιά, μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί.

Πώς να φτιάξετε τα μπαστούνια μπρόκολου

Για μια δόση περίπου 22 μπαστούνια, θα χρειαστείτε:

1 κεφάλι μπρόκολο, με το σκληρό κοτσάνι αφαιρεμένο και πεταμένο, κομμένο σε μεγάλα ανθάκια

1 φλιτζάνι καρυκευμένα ψίχουλα ψωμιού

1/2 φλιτζάνι τριμμένο μοτσαρέλα με χαμηλή υγρασία

1/2 φλιτζάνι τριμμένο τυρί παρμεζάνα

2 μεγάλα αυγά

Αλάτι και πιπέρι, κατά βούληση

Γάλα ή νερό, αν χρειάζεται

Προθερμάνετε το φούρνο στους 220°C. Στρώστε ένα ταψί με χαρτί ψησίματος.

Τοποθετήστε τα ανθάκια του μπρόκολου σε μια κατσαρόλα με καλάθι ατμού.

Προσθέστε νερό μέχρι να φτάσει στον πάτο του καλάθι ατμού.

Καλύψτε την κατσαρόλα και βάλτε την σε μέτρια προς υψηλή φωτιά.

Μόλις το νερό αρχίσει να βράζει, μαγειρέψτε το μπρόκολο για περίπου 5 με 7 λεπτά, ή μέχρι να γίνει φωτεινό πράσινο και να μαλακώσει με το πιρούνι.

Αφαιρέστε από τη φωτιά, στραγγίστε το νερό και αφήστε το να κρυώσει ελαφρώς.

Πώς να βράσετε το μπρόκολο

Όταν το μπρόκολο έχει κρυώσει αρκετά , κόψτε τα ανθάκια σε μικρά κομμάτια, περίπου στο μέγεθος ενός μπιζελιού.

Μεταφέρετε το ψιλοκομμένο μπρόκολο σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέστε τα ψίχουλα ψωμιού, τα τυριά και τα αυγά.

Καρυκεύστε με αλάτι και πιπέρι και ανακατέψτε καλά με μια σπάτουλα από καουτσούκ.

Δοκιμάστε το μείγμα. Πρέπει να μπορείτε να πιέσετε μια μικρή ποσότητα και να δείτε ότι κρατάει καλά μαζί.

Αν αυτό δεν συμβαίνει, προσθέστε λίγο νερό ή γάλα, κουταλιά κουταλιά, μέχρι το μίγμα να κρατάει όταν πιέζεται. Χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι παγωτού ( 1 κουταλιά), βάλτε το μίγμα μπρόκολου στο ταψί που έχετε ετοιμάσει.

Θα πρέπει να βγάλει περίπου 22 μπαστούνια. Με βρεγμένα χέρια, πιάστε κάθε μερίδα και σχηματίστε το σε σχήμα μπαστουνιού, πιέζοντας το μείγμα καλά ώστε να κρατηθεί.

Ψήστε για 15 λεπτά, ή μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν τραγανά από κάτω.

Στη συνέχεια, γυρίστε τα και ψήστε για άλλα 10 λεπτά.

Tips για τα μπαστουνάκια

Η συνταγή δεν προορίζεται αποκλειστικά για τα παιδιά.

Αν θέλετε να τα κάνετε λίγο πιο εκλεπτυσμένα, δοκιμάστε να προσθέσετε φρέσκια ξύσμα λεμονιού και θρυμματισμένες νιφάδες κόκκινου πιπεριού στο μείγμα μπρόκολου.

Πειραματιστείτε με την υφή.

Τα αποξηραμένα ψίχουλα ψωμιού δουλεύουν καλύτερα εδώ, αλλά δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε πάνκο αντί για καρυκευμένα ψίχουλα για μεγαλύτερη τραγανότητα.

Ψήσιμο σε φριτέζα αέρα

Ενώ είναι πιο εύκολο να το ψήσετε στον φούρνο, μπορείτε να το ζεστάνετε στη φριτέζα αέρα.

Αν έχετε φριτέζα αέρα με μεγάλο καλάθι μαγειρέματος, σίγουρα μπορείτε να τα μαγειρέψετε εκεί.

Απλώς βεβαιωθείτε ότι είναι σε μία στρώση, ώστε να γίνουν όμορφα χρυσαφένια.