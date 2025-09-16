Καιρός: Επιστροφή στο… καλοκαίρι σήμερα με λιακάδα, ζέστη και ενισχυμένους τοπικά βοριάδες

Επιστρέφει το… καλοκαίρι σήμερα Τρίτη (16/9) με βασικά χαρακτηριστικά του καιρού την καλοκαιρία, την ζέστη, αλλά και τους ενισχυμένους βοριάδες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσίας (ΕΜΥ), αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει τους 32 και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Τάσος Αρνιακός: Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του AΝΤ1 Tάσο Αρνιακό ο καιρός σήμερα γίνεται και πάλι καλοκαιρινός με λιακάδες, βοριάδες και ζέστη. Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί στα δυτικά έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο τοπικά το απόγευμα 5 και ενισχυμένοι βοριάδες στα ανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό με βοριάδες που θα κυμανθούν 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η Τρίτη θα έχει τοπικές συννεφιές και άνοδο της θερμοκρασίας

Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναμένονται λίγες πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές προς τα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ενώ ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι».

Στην Αττική αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες συννεφιές στην γύρω ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με μέτριες προς τα ανατολικά ισχυρές ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Επίσης, στην Θεσσαλονίκη θα έχει ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές και με υδράργυρο που θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σάκης Αρναούτογλου: Ο υδράργυρος ανεβαίνει την Τρίτη

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου στο κανάλι του στο youtube, την Τρίτη οι άνεμοι θα ενισχυθούν και το καλοκαίρι… παραμένει, καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει χωρίς τις βροχές που αναμέναμε» καταλήγει ο μετεωρολόγος.

Πρόγνωση της ΕΜΥ

Πρόγνωση για Τρίτη 16-09-2025

Γενικά Χαρακτηριστικά

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει έως τους 32 και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 και στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι – απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά από το απόγευμα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια και το μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής χώρας τους 31 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Πέμπτη 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, όπου στα δυτικά τμήματά της θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά και τα βόρεια 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.

Πρόγνωση για Παρασκευή 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

Πρόγνωση για Σάββατο 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.