ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα (15/9) την άποψή του ότι το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στο Κατάρ.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ βομβάρδισε τα πολιτικά γραφεία της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Ντόχα, μια κίνηση που προκάλεσε καταδίκη σε όλη την Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο και εξόργισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είχε προειδοποιηθεί.

Δημοσίευμα του Axios ωστόσο, ανέφερε πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters