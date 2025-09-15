Μεταναστευτικό: Σχέδιο αποσυμφόρησης της Κρήτης με τη μεταφορά μεταναστών σε δομές στην ηπειρωτική χώρα

Σχέδιο αποσυμφόρησης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη, από την συνεχόμενη άφιξη μεταναστών υλοποιεί η κυβέρνηση. Ήδη μεταφέρονται με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος τα πρώτα 200 άτομα από το λιμάνι της Σούδας στη δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα.

Το σχέδιο βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/9) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη. Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και ο αρχηγός του Λιμενικού, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήθηκε το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία να αναλάβουν τη μεταφορά περίπου 600-700 μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα, με στόχο την αποφόρτιση της κατάστασης στην Κρήτη. Η όλη επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν φτάσει στο νησί περισσότεροι από 1.100 μετανάστες.