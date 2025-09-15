Μεταναστευτικό: Σχέδιο αποσυμφόρησης της Κρήτης με τη μεταφορά μεταναστών σε δομές στην ηπειρωτική χώρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

κρητη μεταναστες
Φωτογραφία αρχείου

Σχέδιο αποσυμφόρησης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη, από την συνεχόμενη άφιξη μεταναστών υλοποιεί η κυβέρνηση. Ήδη μεταφέρονται με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος τα πρώτα 200 άτομα από το λιμάνι της Σούδας στη δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα.

Το σχέδιο βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/9) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη. Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και ο αρχηγός του Λιμενικού, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήθηκε το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία να αναλάβουν τη μεταφορά περίπου 600-700 μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα, με στόχο την αποφόρτιση της κατάστασης στην Κρήτη. Η όλη επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν φτάσει στο νησί περισσότεροι από 1.100 μετανάστες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Τι είπε για τον νέο Πολεοδομικό Κώδικα και τις τ...

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Παράταση στις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:56 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ειρήνη Μουρτζούκου: Οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη, οι νέες μαρτυρίες και όσα είπε η ίδια μέσα από την φυλακή

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς ανοίγει...
22:53 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Μάλαμας: «Σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση, την οποία δεν άντεχε» είπε η μητέρα του

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος γιος του Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννης ο οποίος συνελήφθη...
22:47 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε μπροστά στον υπολογιστή του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρα από τον ξαφνικό θάνατο ενός 21χρονου στην περι...
22:43 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Προσωρινά κρατούμενος ο 42χρονος μαστροπός – «Είναι ψέματα, έστησαν τη σκευωρία για να με εκδικηθούν» υποστήριξε στην απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 42χρονος μαστροπός, γνωστός με το προσων...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος