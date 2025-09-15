Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ

Οι ηγέτες έξι χωρών – Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ – συμμετείχαν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνει.

«Όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να διατηρηθεί η προσήλωση στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας – συμπεριλαμβανομένων της επίτευξης εκεχειρίας διαρκείας, της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και του αφοπλισμού της Χαμάς, και της αύξησης της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι ζωτικής σημασίας για τους παλαιστίνιους αμάχους», αναφέρει η ανακοίνωση σχετικά με την τηλεδιάσκεψη την οποία συντόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.