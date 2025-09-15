Μαρία Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τους πολίτες πιο θετικούς απέναντι σε ένα πιθανό κόμμα της ίδιας, σε σχέση με εκείνα του Αλέξη Τσίπρα ή του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα.

Η κ. Καρυστιανού, απαντώντας σχετικά, ξεκαθάρισε: «Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Μαζί με τον κόσμο θα βγαίνουμε και θα φωνάζουμε ζητώντας δικαιοσύνη στην χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να λειτουργεί σύμφωνα με τους θεσμούς. Θα συνεχίσουμε σίγουρα τις κινητοποιήσεις. Θα στραφούμε πιο ενεργά και πιο δυναμικά και στην Ευρώπη».

Όσον αφορά το σενάριο ίδρυσης κόμματος από την ίδια, η πρόεδρος του Σωματείου επισήμανε ότι «δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ωστόσο ότι «σίγουρα όμως η κίνηση των πολιτών, η κοινωνική αντίδραση, σαφώς και μας βρίσκει σύμφωνους, θα συνεχίσει ενεργά και δυναμικά».