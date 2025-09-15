Μαρία Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρυστιανού
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τους πολίτες πιο θετικούς απέναντι σε ένα πιθανό κόμμα της ίδιας, σε σχέση με εκείνα του Αλέξη Τσίπρα ή του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα.

Η κ. Καρυστιανού, απαντώντας σχετικά, ξεκαθάρισε: «Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Μαζί με τον κόσμο θα βγαίνουμε και θα φωνάζουμε ζητώντας δικαιοσύνη στην χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να λειτουργεί σύμφωνα με τους θεσμούς. Θα συνεχίσουμε σίγουρα τις κινητοποιήσεις. Θα στραφούμε πιο ενεργά και πιο δυναμικά και στην Ευρώπη».

Όσον αφορά το σενάριο ίδρυσης κόμματος από την ίδια, η πρόεδρος του Σωματείου επισήμανε ότι «δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ωστόσο ότι «σίγουρα όμως η κίνηση των πολιτών, η κοινωνική αντίδραση, σαφώς και μας βρίσκει σύμφωνους, θα συνεχίσει ενεργά και δυναμικά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Τι είπε για τον νέο Πολεοδομικό Κώδικα και τις τ...

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Παράταση στις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:56 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ειρήνη Μουρτζούκου: Οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη, οι νέες μαρτυρίες και όσα είπε η ίδια μέσα από την φυλακή

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς ανοίγει...
22:53 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Μάλαμας: «Σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση, την οποία δεν άντεχε» είπε η μητέρα του

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος γιος του Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννης ο οποίος συνελήφθη...
22:47 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε μπροστά στον υπολογιστή του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρα από τον ξαφνικό θάνατο ενός 21χρονου στην περι...
22:43 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Προσωρινά κρατούμενος ο 42χρονος μαστροπός – «Είναι ψέματα, έστησαν τη σκευωρία για να με εκδικηθούν» υποστήριξε στην απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 42χρονος μαστροπός, γνωστός με το προσων...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος