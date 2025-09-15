«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πρεμιέρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Νάντια Ρηγάτου

Media

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πρεμιέρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, έπειτα από μία επιτυχημένη σεζόν με υπέροχα ταξίδια, τα οποία οι τηλεθεατές αγκάλιασαν με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, επιστρέφει για να ανακαλύψει ακόμα περισσότερες ομορφιές και μοναδικούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.

Ένας νέος κύκλος οδοιπορικών γεμάτος παράδοση, συγκίνηση, γέλιο και απρόοπτα ξεκινάει από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Γρηγόρης μάς καλεί ξανά να εξερευνήσουμε μαζί του έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και χιουμοριστικές στιγμές, και να γνωρίσουμε μέσα από την εκπομπή «The Roadshow» ξεχωριστές προσωπικότητες και συναρπαστικές ανείπωτες ιστορίες.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, θα μας ταξιδέψει και φέτος σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, σε ένα νέο, ολόφρεσκο «The Roadshow» γεμάτο εξερευνήσεις και περιπέτειες!

Οι προορισμοί που θα επισκεφτούμε πολλοί: Νάουσα Ημαθίας, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Νομός Λακωνίας, Κύπρος, Κορινθία, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Τήνος, Μύκονος, Σκιάθος, Κεφαλονιά.

 Η αυθεντικότητα της Ελλάδας σε συνδυασμό με το ταλέντο του Γρηγόρη Αρναούτογλου να εντοπίζει τα πιο εντυπωσιακά μέρη και τις καλύτερες ιστορίες, από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00 έρχονται στον ΑΝΤ1 για να ανακαλύψουμε ξανά αγαπημένα γνωστά, αλλά και άγνωστα μέρη.

 «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πρεμιέρα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το Trailer:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Έκλεβε καύσιμα από την εταιρεία του – Όλες οι λεπτομέρειες

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Μελέτη αποκαλύπτει ότι πρέπει να πετάξετε αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο κουζίνας – Μπορεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον ιππόκαμπο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:47 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Σέρρες: Η συνέχεια της ιστορίας είναι αφιερωμένη στον έρωτα

Οι «Σέρρες» έρχονται ξανά, πιο εκρηκτικές και πιο αστείες από ποτέ. Ο ευαίσθητος και αιχμηρός ...
18:28 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Στρατηγική συνεργασία του ομίλου Antenna με το Atlantic Council – Στόχος η σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

Ο Όμιλος Antenna ενώνει δυνάμεις με το Atlantic Council, το κορυφαίο αμερικάνικο think tank με...
17:27 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Φάρμα: Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα, απόψε στις 21:00 στο Star

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μας καλωσορίζει για 3η χρονιά στο όρος Μαίναλο, εδώ όπου η Φάρμα επιστ...
13:20 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Πρεμιέρα με συγκίνηση για το «Breakfast@Star»

Μία νέα σεζόν ξεκινάει σήμερα (15/9) για τις ψυχαγωγικές εκπομπές, και το «Breakfast@Star» δεν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος